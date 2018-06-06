这三家芯片巨头突遭反垄断调查 中国亮剑了

原标题：头条 | 三家芯片巨头遭反垄断调查，中国亮剑了！

针对储存芯片巨头的持续涨价，中国反垄断机构亮剑了。

据美国《华尔街日报》6月5日报道，中国监管机构正在调查存储芯片生产商美光科技公司、三星电子和海力士半导体，这三家公司均表示，中国国家市场监督管理总局官员近期走访了其中国办公室。

另据英国路透社6月4日报道，韩国三星电子证实中国国家市场监督管理总局的调查人员上周造访了其在中国的销售办事处。

▲路透社中文网报道截图

芯片（晶片）制造商美光6月1日也表示，中方官员造访了公司销售办事处。美国《华尔街日报》报道也称，调查人员还造访了韩国SK海力士的中国办事处。报道称，三星发言人称，公司正在配合中国监管机构，但并未提供有关造访的更多细节。

操控价格有前科

据报道，这三家公司是动态随机存取记忆体（DRAM）芯片最大的供应商，此次中方调查人员造访，正值DRAM芯片价格显著上涨之际。DRAM芯片用于智能手机及个人电脑的数据存储。

韩国《亚洲经济》4日援引《韩国经济》的报道称，2017年，三星电子、SK 海力士、美国美光三家芯片企业占全球DRAM市场份额总和的96%。去年一年，三家公司半导体业务在中国营收依次分别为253.86亿美元、89.08亿美元、103.88亿美元，总计446.8亿美元，同比2016财年的321亿美元增长39.16%。

报道称，更早前的2016年下半年，DRAM价格便开启了持续上涨模式，今年四五月份，一起美国消费者起诉三星电子、SK 海力士、美国美光等厂商人为操控零售价格的诉讼发起。诉讼人表示，上述三家公司的行动导致4G内存价格，在2016年7月1日至2018年2月1日内，DRAM芯片价格上涨了130%。

半导体业界人士认为，DRAM的价格持续上涨是不合理的市场状态，一般价格波动周期是半年或者三个季度，价格持续上涨三个季度一般会下跌，波峰波谷交替是正常规律，即供不应求——价格上涨——产能过剩——价格下跌，但从2016年至今两年里价格持续上涨，有明显的操控迹象。

据悉，2005-2006年间，美国司法部曾裁定三星、海力士、英飞凌、尔必达、美光在1999-2002年间存在价格垄断行为，除美光因率先认罪并协助调查而免于处罚外，其余四家公司被处以总计7.29亿美元罚款。2014年，欧盟也曾向包括韩国三星公司、荷兰飞利浦公司、德国英飞凌科技公司和日本瑞萨电子公司在内的全球芯片制造商开出罚单，原因是这些企业在两年左右的时间里非法串通，共享合约和价格等信息，垄断欧洲的智能卡芯片市场。最终，英飞凌被罚8200万欧元（约合1.08亿美元），飞利浦和三星分别被罚2000万欧元和3500万欧元。瑞萨因揭露垄断行为而免受处罚。

有人欢乐有人愁

DRAM就是我们常讲的内存，是手机、个人电脑、服务器等电子产品的核心零部件。据参考消息网记者了解，自2016年Q3进入涨价通道后，存储芯片一直持续涨价。仅2017年初至年尾，国内的内存条价格持续飙升近三倍，一度被人们吐槽为“年度理财产品”。以一款电脑上最常用的8GB金士顿内存条为例，目前网上最新售价为899元，相比去年200元到300元的价格，上涨了近三倍。

由于存储器在2017年的疯狂增长，三星和海力士2017年可谓大赚特赚：凭借存储芯片的“神助攻”，三星不仅没有因为Note7手机自燃事件亏损，反而利润疯涨。仅2017年第三季度的财报显示，三星净利润高达98.7亿美元，增长145%，季度净利润直逼苹果公司。海力士净利润同比增长411%至27亿美元。

而根据全球市场研究机构集邦旗下半导体研究部门的调查显示，2018年第一季存储器三大厂商三星、SK海力士、美光在DRAM产业的市占率分别为44.9%、27.9%、22.6%，存储三巨头加起来95.4%的份额显示出DRAM市场明显已呈寡占格局。而中国更是全球最主要的存储芯片消费国，受存储芯片涨价因素，2017年，中国进口存储芯片889.21亿美元，同比2016年的637.14亿美元增长39.56%。

▲三星内存条

内存价格的一路狂升，在存储器寡头们赚得盆满钵满的同时，位于产业链下游的中国各大手机厂商、电脑厂商则要付出更多的费用，甚至于还面临拿钱也买不到货的尴尬局面。从去年开始，包括手机厂商在内的企业接连对存储价格上涨进行投诉。据了解，中国监管部门早在2017年12月就约谈过三星。然而，芯片价格依然持续高位运行，三星在今年第一季度的运营利润再创历史新高，达到147亿美元。

按照中国《反垄断法》，如果监管部门最终裁定三大巨头存在价格垄断行为，以2016-2017年度销售额进行处罚，三家公司将面临8亿-80亿美金的罚金。

责任编辑：霍宇昂