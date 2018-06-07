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世界杯球迷证标注“中国台湾” 台当局气得跳脚

世界杯球迷证标注“中国台湾” 台当局气得跳脚
2018年06月07日 15:32 中国台湾网
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　　[世界杯球迷证标注“中国台湾”  台当局气得跳脚要“更正”]2018俄罗斯世界杯足球赛14日即将开打，台湾“东森新闻”报道注意到，在本届世界杯球迷证申请官网上，国籍选项中台湾地区被标注为“中国台湾”。对此，台湾当局外事部门7日称，3月初以要求俄方“更正”，但俄国外交部回应表示俄罗斯遵行“一中原则”政策，之后再没回复。台外事官员罗静如表示，目前仍向俄方沟通“更改”，但俄方说有技术上的困难。目前，已有超过1500位台湾民众申请主办单位核发的球迷证要前往俄罗斯观赛。

责任编辑：余鹏飞

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