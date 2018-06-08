民进党今年选举啥牌可出？台网友纷纷回复两个字

原标题：民进党今年选举有什么牌可出？台网友纷纷回复两个字

赖清德和蔡英文

[环球网综合报道]民进党上台后民怨四起，连向来被视为绿营铁票仓的高雄，近来都出现民众挂布条表示“民进党不倒，台湾经济不会好”。据台“中时电子报”8日报道，有网友在论坛PTT上问“民进党今年选举还有什么牌可以出？”，其中有许多网友则以“没有”2字回应。

有网友表示，2014、2016的时候，民进党满满的好牌，整个社会气氛搞得好像有智商的人就会投民进党，对手国民党又各种出包，那时候连蔡英文出来诈骗说要保护劳工，解决低薪、高工时、拯救年轻人，都有一堆人相信并分享脸书。

该网友直言，反观现在2018都过一半了，民进党只会批柯文哲，加上姚文智、吕秀莲这些人在闹，不然就王世坚在议会咆哮，还有一堆民进党人说吴音宁好棒。民进党完全没有凝聚社会大众共识的力道，只有一直自残又扣血，“民进党今年选举还有什么牌可以出？”

对此，许多网友纷纷表示“没有”、“诈骗集团回不来，如果硬拉回来纵放肯定倒党”、“多行不义必自毙 还是将执政权还给国民党比较好”、“洪耀福不是讲了，再让国民党输一次，只不过有多少智障白痴会信他就不知道了”、“仇视大陆啊，DPP最会”。

责任编辑：霍宇昂