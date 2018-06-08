原标题：台前官员：国民党要的就是统一 这个立场要清楚

中评社6月8日报道，中国国民党籍前台北县长周锡玮7日表示，国民党为何在过去打输选举？重要原因之一是对两岸政策一直暧昧不明，甚至有些地方和民进党一样，他感到这是国民党过去犯的最大错误。他强调“民进党就是搞‘台独’，国民党要的就是统一，这个立场要清楚，不要怕民进党制造出来的压力与威吓。”

周锡玮表示，台湾的农、渔民都有很好的技术，但还是工作的非常辛苦，当市场的价格或需求往下掉的时候，会“叫天天不应”；他希望两岸关系要非常稳定，大陆这么巨大的市场，台湾有这么好的农渔产品，我们希望能维持很稳定的销售的量，让台湾农渔产品可以很顺利的、充沛的提供给大陆同胞享受，同时能让台湾的农、渔民真正赚钱、能够温饱。

周锡玮强调，他希望将来可以建立一个很稳定的机制，推进台湾的农、渔民在两岸关系交流互动中，能够建立非常坚定的情感，也不再受民进党搞“台独”的骗。

他认为，两岸的基层官员可以办实质的交流。过去，他在台北县长任内，就是和南京市交流，每个单位都有对口的部门，甚至有挂职的人，我们可以了解到两岸彼此的需要与不同层面的民众需求，如何结合双方智慧、让市场交流，相信未来的发展可以一起合作。

周锡玮表示，当下更重要的是民以食为天，城市所有的农、渔业经济，都必须要生意兴隆，发展才能持续，两岸城市交流可以取长补短、各取所需，为两岸同胞、中华民族的未来，为这一代和下一代共同一起努力，好好打一个基础，现在正是一个适当的时机。

周锡玮表示，国民党为何在过去打输选举？重要原因之一是对两岸政策一直暧昧不明，甚至有些地方和民进党一样，他感得这是国民党过去犯的最大错误。

周锡玮强调，民进党就是搞“台独”，国民党要的就是统一，这个立场要清楚，不要怕民进党制造出来的压力与威吓。”

他接着说，最近到台湾南部来，听到的基层心声都是他们不要“独”，因为“独”了以后他们没有饭吃。他们也觉得，国民党应该到南部、尤其在台南这个民进党根本之地扎根打基础，用最好的政策、最好的人才来服务台南人，这样才可以让台南人了解国民党并没有放弃台南。

他还说，至于民进党对大陆的敌意，他也觉得此时都应该化除了。因为“我走到基层，基层并没有这种敌意，完全是民进党这些政治人物搞出来的敌意；所以，这部分应该借由此次选举，国民党要下定决心，给台南最好的政策、最好的人才，赢得选举。”

责任编辑：余鹏飞