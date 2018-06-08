原标题：台媒体人：蔡英文不理马英九卸任前3警告 得到血的教训

据台湾“中时电子报”6月8日报道，台湾地区领导人蔡英文上台2年半了，民调一直在30%上下挣扎，台湾资深媒体人黄暐瀚指出，蔡英文若回头再看看台湾地区前领导人马英九在卸任前给她的3个“诚恳提醒”：两岸关系、自由贸易、能源危机，心中会作何感想？可惜当年蔡英文显然对这3个提醒充耳不闻，其中“能源危机”，对蔡英文来说更是“血淋淋的教训”！

马英九在下台前最后一次的“元旦文告”，黄暐瀚认为是“最好的文告”，马英九提醒两岸关系，蔡英文说：“我会让两岸维持现状”。马英九提醒自由贸易（包括国际参与），蔡英文说：“我要推展务实‘外交’”。马英九警告台湾的能源危机，蔡英文则充满自信，不但要2025“非核家园”，还要不涨电价，彷佛只要她当台湾地区领导人，一切都没问题。

不过2年半过去了，蔡当局两岸关系“陷入冰点”。至于“国际参与”，两年内4个“邦交国”离台当局而去，世界卫生大会连续2年收不到邀请函，现在台湾的国际舞台是更宽了？还是更不宽？最后一项“能源危机”，可说是“血淋淋的教训”，说10年不涨电价，现在却涨了；说台湾从不缺电，现在却拼命停电；说2025“非核家园”梦想不远，但“绿能”20%要如何达到？

黄暐瀚感慨说，2年半前，他写这篇马英九“最好的文告”文章时，涌入一些台湾网民对他批评谩骂，他们何尝静下心来思考过，如果提出这3个“诚恳建议”的人不叫马英九，大家还会觉得这不是蔡英文值得注意的问题吗？

责任编辑：余鹏飞