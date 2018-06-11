台供电拉警报 崩溃网友唱《缺电英》1天80万点击

原标题：台湾夏季供电又拉警报 崩溃网友唱《缺电英》1天80万点击
一向“反核”的蔡英文又自打脸了。
本月6日，蔡当局确定通过重启核电二厂1号机运转，应对夏季用电高峰。
炎炎夏日，被电力不足、电费上涨等一系列问题逼到崩溃的台湾网友们将《小幸运》改编为《缺电英》，句句直讽蔡英文。视频上传网络后，一天点击量达80万。
上台前，蔡英文曾打着“点亮台湾”的口号，承诺“非核家园不会缺电”。
结果去年，尼莎台风吹倒花莲和平电厂的铁塔，电力骤减130万千瓦，台电一度几乎要亮起限电警戒红灯，充分暴露了台湾供电能力不足。
815大潭电厂跳机大停电，一次次台风，停电这一基本民生问题生生搞得台湾民怨沸腾。
于是网友怒了，
质问：
将蔡英文的承诺在这首歌中一一列举出，直播打脸。
怒指蔡英文搞风力发电是“撒币”。
除了核电之外，蔡英文的选举承诺在这首歌中可以说是被揭露得干净彻底。
当初推出“劳动政策六大主张”，如今……
国内年轻人拿着两万一台币的工资，
却为了外交向海地捧上四十亿台币。
当初蔡英文鼓舞全台湾人“用爱发电”，如今台湾网友们化停电、化悲愤为创作力，全还给了蔡英文自己。
如今有多后悔，尽在一句：
多少心累与崩溃，都在这歌声里了。戳链接，欣赏这首《缺电英》。
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