台教授：台湾议题是美国遏制中国崛起的第三支箭

原标题：台教授：美国想借台海冲突阻碍中国崛起

[观察者网 综合报道]中评社6月11日报道，面对美国近日传出军舰通过台海、参与台湾“汉光演习”等议题，台湾孙文学校总校长、台湾大学政治学系教授张亚中表示，美国利用台湾捋中国大陆虎须，意在引发冲突，以阻碍中国崛起之路，台湾地区领导人蔡英文积极配合演出，借此淡化执政不利的现实，眼下风暴已成形，形势相当险峻，孙文学校将扮演“和合”两岸的力量，化解台海冲突。

张亚中表示，美国身为全球霸权，最重要的使命就是维持其霸权地位，随着中国大陆提出“一带一路”、“中国制造2025”等策略，人民币开始挑战美元的地位，对美国战略布局带来影响，导致美国开始进一步遏制中国大陆的发展。

张亚中指出，美国当前策略是以三支箭遏制中国大陆，第一箭为贸易战，这场贸易战背后是一场科技战，因为中国大陆科技发展太快，即将取得世界领先地位，对美国造成威胁，美国趁着当前大陆的科研能力仍然落后时发动贸易战，无疑是希望延缓中国大陆取得科技领先的地位。至于发动的第二箭，则是南海问题，在当地把大陆塑造成对南海和平的威胁者。

张亚中分析，第一支箭受到美国国内企业的反弹，成效不大，至于第二支箭，越南和菲律宾也不愿意配合演出，未能达到预期的效果，而且，以上两支箭均不足以触动大陆的敏感神经，中国大陆都愿意慢慢谈判。

不过，张亚中说，关键的第三支箭是台湾议题，是大陆最敏感的项目，绝对不可能退让，如今美国发射这第三支箭的态势越来越明显，包括拟通过所谓的“国防授权法”，参加台湾的军事演习，以及“台湾旅行法”，使蔡英文可以到美国进行访问，打“台湾牌”逼中国大陆动手，试图在台海引发冲突。

张亚中指出，随着美国不断出牌，台湾的蔡英文看似也相当配合，因蔡英文与大陆之间的距离越来越远，敌意也愈来愈深，“敌与离正是她要的，她把希望寄托在美国身上”，盼通过与美国之间的关系，来淡化执政不利的事实，替民进党在2020年的大选制造利好。

张亚中表示，当前大陆还只有一艘航空母舰，军事实力未完成整合，美国以为现在出手，就能阻断中国的崛起之路，美国在争取时间。

面对台海危机升高，张亚中指出，化解冲突唯一的办法，是台湾内部一定要有一股“和合”两岸的力量，去冲撞目前的局势改变轨道，避免三方会撞在一起，因此，孙文学校将致力在国民党内形塑出这股“和合”力量，扮演缓冲三方的角色。

对于美国打“台湾牌”的做法，国台办主任刘结一此前接受央视新闻采访时曾表示，中美之间涉及台湾问题，有明确的三个联合公报，美国对中方做出明确的承诺，“一个中国原则”是中美关系的政治基础，美国必须要履行承诺。

刘结一说，确实一些美国人想“打台湾牌”，“打台湾牌”伤害的是全体中国人民，也包括伤害台湾同胞的利益，这是对台湾同胞的愚弄。

责任编辑：余鹏飞