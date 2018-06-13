台小伙上海挑战3天无现金支付 网友:这是我们日常

原标题：台湾小伙上海挑战72小时无现金支付 惨遭“呵呵”：这是我们的日常

[观察者网综合]最近，台湾一位博主来上海挑战三天两夜不用现金支付，全程记录发在网上。视频中，他的朋友吐槽道：挑战？呵呵，这根本是我们的日常，你挑战个X！网友们也纷纷表示，在大陆三天两夜用现金支付才是挑战吧……

台湾博主“Men‘s Game 玩物志”5月16日在YouTube上传了一段视频，视频记录了他在上海挑战三天两夜不用现金支付的经历。

在挑战之前，他首先做了一个说明：

很多大陆朋友说台湾落后，其实台湾并不落后，台湾在20年前就实现了信用卡支付，而信用卡是全球最普遍的支付方式。只不过，信用卡一般用来支付单价较高的东西，而像一块两块的小额消费，则一般会用现金，因为用信用卡结账速度太慢，要刷卡，还要签名。

博主总结说，移动支付之所以普及，是因为它连小额支付都可以使用。

于是，他来到上海，挑战不用现金支付。

他在便利店里买矿泉水、下馆子吃饭、看展览、线上打车、朋友停车支付等等，全部线上支付，从来没用过现金。

而他的朋友则犀利吐槽：这根本使我们的日常，你挑战个X……

这位朋友吐槽完还贡献了一个呵呵：挑战？呵呵……挑战我不要笑出来吗

台湾博主也笑了，他最后总结说，台湾人来大陆，看到支付成功会很新奇；而大陆人是看到台湾人很惊奇的表情的时候，很惊奇……

许多在大陆生活过的台湾人现身说法：我已经半年没用过现金了……

大陆网友也表示，身边的100块现金，已经放了三个月了……

责任编辑：余鹏飞