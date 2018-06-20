两岸都好奇同一个问题:这只“螳螂”能蹦跶多久？

原标题：锐参考 | 这两天，两岸都在好奇同一个问题：这只“螳螂”还能蹦跶多久？

这两天，台当局又“蠢蠢欲动”了——

先是公开鼓动台湾民众拒搭将“台湾”改标为“中国台湾”的航空公司航班，接着又宣布向“改名”的两家日本航空公司提出抗议。

但这场被台媒嘲讽为“激情演出”的叫板闹剧，不仅岛内民众毫不买账，舆论更是指其“白搭”。

▲全日空航班

而19日的外交部例行记者会上，发言人耿爽更是应询指出，世界上只有一个中国，香港、澳门、台湾从来都是中国的一部分，这是客观事实、基本常识，也是国际社会的普遍共识。

“奉劝台湾当局不要再试图螳臂当车。”耿爽说。

事实上，从借航空公司操弄民粹，到挟洋自重破坏两岸关系，台当局近期一系列不自量力的所作所为都在为“螳臂当车”一词作出诠释。

台当局本想借操弄民粹逞英雄，却换来岛内民众好一顿嘲讽

继不久前蔡英文宣称“不会再忍让”后，台当局终于又“硬气”了一回。

“台湾将鼓励民众抵制那些在自家网站上将台湾列为中国领土的航空公司。”

FT中文网在18日发表的文章中援引台湾地区安全部门秘书长李大维的话称，“我们将告诉人民：‘这些是向中国屈服的航空公司，要不要搭乘由你们选择’。”

▲FT中文网报道截图

作为台当局安全部门官员，李大维的这番言论立刻引来岛内舆论哗然。

台湾《联合报》援引台北市民意代表王鸿薇的话说，此举是“用民粹来遮掩困境”。不少旅游业者更是担忧，台当局“不负责任的言论”或将导致停飞，最终伤害的将是台湾民众。

不仅如此，岛内网友在社交媒体上对台当局的言论也是极尽嘲讽。

台湾“联合新闻网”更是直接在脸书上质问：我们还有多少航空公司可以搭？

而就在李大维刚放出“狠话”时，日本《产经新闻》又爆出日本航空和全日空日前将“台湾”标注为“中国台湾”。

据台湾“中央社”18日报道，台湾地区外事部门发言人李宪章称，台当局已指示驻日代表处向这两家日本航空公司表示“严正抗议”。

而针对李大维的“拒搭号召”，李宪章在19日举行的记者会上应询时则含糊其辞，以“尊重民众自主性考虑”来打马虎眼。

不过，这些看似“反击”的“拒搭”言论，却被台媒讽为“白搭”。

台湾“中时电子报”19日发表评论称，民进党当局的做法，只能“自曝其短、自取其辱”，“既无招又无能，只会高喊无力的拒搭，最后变成心虚的白搭”。

▲“中时电子报”报道截图

正如台湾《联合晚报》19日文章所说，当局操弄民粹，台湾地位并不会就此变成“台湾国”，驻日代表处也不会变成“台湾大使馆”。

文章最后说，要改变困局，只有回头搞好两岸关系，“老是跟北京吹胡子瞪眼，只会换来更大压力”。

▲《联合晚报》报道截图

在中国社科院台湾研究所副研究员钟厚涛看来，一中原则已是国际普遍共识下，台当局大肆鼓动民众拒乘改标“中国台湾”航班，显然反映出台当局已经到了黔驴技穷、无计可施的地步。而这种害人害己、不负责任的行为只能让台湾未来更加边缘化，并给两岸关系和台湾经济发展蒙上阴影。

台当局一心想往“火坑”里跳，美国又“神助攻”了一把

那么问题来了，是谁给了台当局屡屡试图“螳臂挡车”的勇气？

答案显而易见。

就在一周前（6月12日），“美在台协会”台北办事处新址落成，次日蔡英文更妄称，面对大陆“打压”，美方让台湾民众感受到“美国挺你”。

▲蔡英文与“美在台协会”主席莫健会谈。（图片源自台媒）

面对这一公然挑衅，国台办发言人马晓光13日曾发出警告：“民进党当局挟洋自重，只会进一步破坏两岸关系。”

警告话音未落，18日美国便把台湾往“绝路”上又推了一把——

当天，美国参议院通过了2019财年国防授权法草案，在涉及台湾的部分中，建议美军应适度参加台湾军演。

这一消息无疑令台当局欣喜若狂。台外事部门和防务部门赶紧于当天对美国表示“感谢”，“中央社”19日在报道中更是直言，这是在“支持台湾”。

不过，“中时电子报”援引专家分析称，就算美国国会通过了法案，但行政部门能否执行才是关键，“很难想象美军会直接参加台湾内部的军演”，若美军听取建议但不落实，“说穿了也是白搭”。

▲“中时电子报”报道截图

而就在台当局为抱紧美国“大腿”而沾沾自喜时，台湾民众却适时送上一连串“暴击”。

在社交媒体上，台湾网友纷纷表示台当局“认贼作父”的姿态“不忍直视”，更为台湾被美国当作棋子的命运感到忧心。

钟厚涛告诉小锐，目前美国和台当局看似打得火热，但这只会让大陆今后以更大的魄力和更有力的举措来捍卫国家领土和主权完整。

“中国大陆在维护国家主权和领土完整方面，有坚定的意志、充分的信心、足够的能力，连美国军舰停靠高雄港，中国解放军都不会袖手旁观，何况是美国指派军队到台湾参加军演？”钟厚涛说。

一边是台当局肆意“害台”，一边是大陆持续“惠台”，岛内民众都看在眼里

值得一提的是，就在台当局处心积虑想要破坏两岸关系时，大陆却在积极为台胞谋求福祉。

“大陆推台胞证取代台湾护照将再下一城。”

据台湾“中时电子报”18日报道，继台湾民众参观联合国须出示台胞证后，大陆着手推动“台胞证护照化”，未来台湾人持台胞证可以享受大陆民众的免签或落地签待遇。

▲“中时电子报”报道截图

报道指出，此举不但方便台胞出行，更重要的是，带台胞证可获中国驻外使馆的领事救助。

这意味着，若遇到紧急危难，岛内民众持台胞证便可通过大陆各驻外使馆得到与大陆民众同等待遇的各类救助与便利。

不仅如此，“中时电子报”20日还介绍了福建省闽南师范大学“两岸一家亲研究院”智库所建议的惠台措施：在福建建设“两岸一家亲”融合发展示范区。

该智库专家表示，台当局近期限缩大陆人士赴台，是企图限制和阻断两岸来往，最终达到割断和裂解两岸的系列动作之一，“两岸一家亲”理念是对台当局裂解两岸关系的强有力阻断。

▲“中时电子报”报道截图

一边是台当局肆意“害台”，一边是大陆持续“惠台”，面对两岸在态度和行动上的鲜明对比，岛内民众不仅看在眼里，更作出回应：

“中时电子报”18日报道称，台湾民意基金会17日公布的民调显示，台湾成年人中对大陆有“好感”的人首度超越“反感”的人，此结果被形容为“历史性转变”。与此同时，岛内对蔡英文当局的信心度和支持度暴跌至32.7%。

由此看来，对于台当局前路何在这个问题，两岸已经给出了共同的答案……

责任编辑：霍宇昂