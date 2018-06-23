台媒:蔡英文大规模提拔“台独”妄图“永久执政”

原标题：台媒：蔡英文大规模提拔“台独分子” 妄图“永久执政”

海外网6月23日电 近来，民进党内讧日渐加剧。继吕秀莲宣布退党后，民进党又一资深党员22日也宣布退党，并称“我退党之后，未来还会有人陆续退党。”而蔡英文当局却仍我行我素。自布基纳法索与台湾“断交”后，台湾地区领导人蔡英文曾呼吁“民众团结”，如今不仅没有“团结”，分歧已深入民进党内部。

据台湾“奇摩新闻”报道称，民进党一直以来鼓吹“台独”，使台湾地区的民族认同长年来存在严重分歧。蔡英文当局口称“维持现状”，却在行政部门、法务部门，乃至民营公司的总经理、董事长，大范围重用“台独”人士，包括言必称“台独工作者”的赖清德，乃至从教育、文化等各个层面推行“去中国化”，公然拔擢与鼓励“反中”的“台独分子”，民进党当局这样做，“如何可能维持两岸自马英九执政以来，和谐稳定且相互存在共识的现状？”

“改革”失尽民心 政治斗争无止无尽

2年前，蔡英文上台时承诺台湾民众“维持两岸和平稳定现状”，但却拒不承认“九二共识”，致使两岸关系受挫，两岸协商停摆。连台湾偏绿智库“台湾民意基金会”最新发布的民调都显示，蔡英文支持率跌至33%，不支持率飙至52%。

对此，台媒批评称，蔡英文上任后漫无章法地恣意推出无数失尽民心的措施，比如“劳基法”的“一例一休”，比如以侮辱军公教为内涵的“年金改革”，比如为求政治分赃，疯狂地争权夺利，让资格和能力皆远远不符的人窃据高位，又比如“为实现‘永久执政’的目标”，展开无止无尽的政治斗争，试图消灭政敌。这些所谓的“改革”，除激化社会对立，世代对立，阶层对立，职业对立，价值观对立，蓝绿对立外，与实现团结相距何止十万八千里？

岛内网民也表示，“蔡英文对不起台湾老百姓！对不起她的祖先！”“‘台独’是一个彻头彻尾的假议题。”

台湾困境是大陆造成的？

然而，面对岛内经济萧条、政治斗争、社会对立的困境，仍有“独派“人士认为是中国大陆造成的，甚至蔡英文还声称，“对‘九二共识’不能让步”。台媒评论认为，民进党自己在这两年期间，拼命自我毁灭，“岛内境况几乎逼近陈水扁在任后期爆发贪腐弊案的困窘，已如同走在悬崖边摇摇欲坠，眼见早晚粉身碎骨”。

对此，国台办已明确指出，从2016年“5·20”以来，民进党当局拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，放任纵容“去中国化”、“渐进台独”，阻挠限制两岸的交流合作，造成当前两岸关系的紧张对立，责任在台湾方面，两岸同胞对此都是坚决反对的。面对当前两岸关系这样一个复杂严峻的局面，我们坚持一个中国原则和“九二共识”，坚决反对和遏制任何形式的“台独”分裂图谋和行径，持续扩大两岸经济文化交流合作，会继续努力推动两岸关系和平发展和扎实推进祖国和平统一的进程。（海外网 朱箫）

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