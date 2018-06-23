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民进党争议不断 网友:赖清德这时候怎么躲起来了?

民进党争议不断 网友:赖清德这时候怎么躲起来了?
2018年06月23日 13:57 环球网
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　　原标题：民进党争议不断 网友好奇：赖清德这时候怎么躲起来了？

赖清德近来似乎玩起了“神隐”赖清德近来似乎玩起了“神隐”

　　[环球网综合报道]民进党近来争议不断，然而民进党的“少主”、台当局“行政院长”赖清德却似乎消失了。自从赖清德在脸书（Facebook）上提倡“水煮带皮生香蕉”的吃法，引发岛内政坛轰轰烈烈的“我爱香蕉皮之乱”之后，近来除了对因为残忍凶杀案频传，民众请愿执行死刑的议题有过表态之外，在其他一系列的争议性事件上，赖清德都似乎“神隐”，让网友纷纷询问赖清德“是不是躲起来”了？

　　据台湾“中时电子报”6月23日报道，有网友在“批踢踢”（PTT）论坛上发文表示，“二修劳基法、吴茂昆‘拔管’事件中受重伤的赖清德，在最近的争议中好像完全消失了？吴音宁争议、姚文智“秀下限”、打侯友宜文大宿舍上，都不见赖清德对这些议题有任何表示，他是不是很清楚这些事情都是DPP（民进党）扣分的议题躲得愈远愈好”？

　　对此，底下有网友表示，“上个月的民调让他失血很多，当然躲远一点回一下血”、“以不变应万变，人不要脸天下无敌，谁敢嘴上赖下清上师”、“拔管让赖清德重伤，躲起来养伤中吧”。

　　不过，也有有网友认为，觉得赖清德也没有刻意回避，“因为基本上都跟他无关，硬要扯上赖才奇怪吧”！

责任编辑：霍宇昂

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