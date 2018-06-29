郝龙斌喊话蔡英文:拉美日对抗大陆只会让台更危险

原标题：郝龙斌喊话蔡英文：拉美日对抗大陆只会让台湾更危险

[观察者网 综合报道]中评社6月28日报道，台湾地区领导人蔡英文日前接受外媒专访，一面讲“想和大陆领导人见面”，一面又要呼吁“其他国家联合抵制大陆”。对此，国民党副主席郝龙斌29日表示，蔡英文不承认九二共识导致两岸关系紧张，又想拉美日以对抗大陆，这样不仅不切实际，反而会让台湾处境更加危险。

针对蔡英文一边抛出“想和大陆领导人见面”，却又呼吁“民主国家联合抵制中国大陆”。郝龙斌表示，台湾的两岸关系可以清楚看出从2008年国民党执政后，因为认同“九二共识”，两岸关系才进行地非常平顺。国民党执政时两岸和平稳定、经济发展顺畅，我们的“外交空间”也有充分发挥。

郝龙斌说，但民进党自2016年5月20日上台后，蔡英文一再不认同“九二共识”，现在的两岸关系紧张，蔡当局又想拉美、日以对抗中国大陆，此举不仅不切实际，而且会使台湾地位更加危险。

郝龙斌认为，如果民进党当局不承认这件事情，他相信台湾的“外交空间”还会再受到挤压，且经济发展还会再受到明显的抑制。

针对蔡英文呼吁“国际社会联合制约大陆”的行为，国台办发言人马晓光此前表示，台湾当局领导人的说法混淆视听，毫无事实依据。目的是要在两岸同胞之间制造敌意，企图挟洋自重，进一步升高两岸对抗。这样的图谋不会得逞。两岸同胞的骨肉亲情是离间不了的，企图遏制中华民族走向伟大复兴更是不自量力。

近日解放军“中华神盾舰”组织绕台，国防部发言人也进一步警告蔡当局称，第一，台湾是中国的一部分，捍卫国家主权和领土完整是解放军的神圣使命。第二，我们采取的一系列行动，针对的是岛内的“台独”分裂势力，为的是防止台湾民众的福祉因“台独”图谋而受损害。第三，我们将根据台海两岸形势的发展变化，按照计划组织实施相关训练行动。

责任编辑：余鹏飞