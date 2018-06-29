蔡英文称台经济处20年最好 民调:超75%民众不认同

原标题：台湾经济处在20年最好？超过七成五民众打脸蔡英文

[观察者网 综合报道]据台湾“中时电子报”6月29日报道，日前台湾地区领导人蔡英文表示台湾经济目前处在“20年来的最好状态”，失业率持续下降、薪资稳定增长，且蔡当局统计指出去年全年每人每月总薪资平均49989元新台币（约合人民币11000元）。不过台湾最新出炉的民调却显示，有超过7成5的民众不认同这个说法，显然蔡英文与民众之间的感受，落差犹如天与地。

蔡英文6月12日出席第31届“国际证券业协会”（ICSA）年会暨会员大会闭幕时致词表示，台湾资本市场的转型已带来正面的影响，表现在失业率持续下降、薪资稳定增长等经济指标，“台湾经济目前处在过去20年来的最好状态”，欢迎外资券商来台设点或辅导业者来台募资，也欢迎外资投资台股。

亲绿媒体“美丽岛电子报”今日（29日）公布最新民调，对于“蔡英文表示台湾经济目前处在20年来的最好状态”询问民众看法，高达75.7%不相信（其中51.4%“很不相信”），只有13.7%相信蔡英文说法、未明确回答的有10.5%。

经由交叉分析得见，居住在台北市和桃竹苗与基宜花东离岛、或30至59岁、或专科以上教育程度、或泛蓝民众皆超过8成表示不相信。

值得注意的是，就算是民进党支持者也有54.6%表示不相信蔡英文此项说法（另35.0%相信）。

台湾网友也怒批蔡英文，“睁眼说瞎话，不用关三天吗？”“茶叶蛋都翻几倍了，薪资才涨那一点”“物价涨得更快，1000元（新台币）买不到什么东西”“先关三天不要说话好不好！”

另外，有台湾网友贴出“2018年IMD（瑞士国际管理学院）世界竞争力排名，台湾退居17名、09年来最差”的新闻，IMD世界竞争力评比分为“‘政府’效能”“经济表现”“基础建设”与“企业效能”四大类，而造成台湾排名退步原因，就是这4大类指标全数下滑。

责任编辑：余鹏飞