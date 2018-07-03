原标题：台湾观光遇30年最惨 赖清德喊话：欢迎陆客赴台

图为赖清德。（来源：台湾东森新闻云）

海外网7月3日电 暑期本是旅游业旺季，不过，今年暑假台湾观光业并不景气，台湾北部饭店生意减少2成，南部则大幅下降6至7成。岛内业者认为，陆客减少是冲击台湾观光业的重要原因，并期待两岸关系能够好转。对此，台当局行政部门负责人赖清德3日直接喊话称，“非常欢迎大陆观光客来到台湾旅游”，不论团客还是自由行、住饭店还是住民宿，台湾都“非常欢迎”。

赖清德喊话：欢迎陆客赴台

据台湾“中时电子报”报道，由于近年来陆客赴台人数大幅锐减，台湾观光产业受到冲击，赖清德3日下午出席《天下》杂志37周年“美丽台湾行”发表会时表示，台湾观光拓展的方向要多元，台当局“非常欢迎中国大陆的观光客来台湾旅游”，不论团客或自由行，不论住饭店或民宿都非常欢迎，但也要开拓“新南向”东南亚国家，东北亚也要加强，甚至欧美也要拟定计划，“每个目标、族群都要去欢迎”。

赖清德称，每年有超过1000万人次的观光客到台湾，未来要把来台观光人数增加，并维持适当合理的比例，才能让台湾观光产业“立于不败之地”。赖清德还提到，提高价值的深度旅游，才是台湾最吸引人的地方，每个城市、地点都有令人感动之处，美丽无所不在，感动更是如此。赖清德称，岛内游客60%是一日游，未来如果让岛内游客观光变成两天一夜，外来游客也能“看宗教文化、台三线”，台湾观光一定能进步。

台湾饭店和游览车业者近来纷纷裁员或倒闭，图为高雄玉竹商圈张贴出租广告。（来源：中时电子报）

台当局被曝严审卡关陆客赴台

虽然赖清德称欢迎陆客赴台，不过近期台当局频频被曝严审陆客，“卡关案件”有增无减。

此前据台湾《旺报》报道，自2011年6月28日台湾开放北京、上海、厦门三个城市民众赴台自由行以来，到今年6月28日已满8年。8年来，已有606万人次大陆游客赴台自由行，为台湾带来至少3000亿新台币收入，但蔡当局上台后，却对自由行游客“严审卡关”。

最新一起案例是，6月27日，一名来自深圳的自由行女性游客在桃园机场被台“移民署”官员约谈。接待业者表示，此次已是该游客第三次赴台旅行，虽合法持有“入台证”但仍被面谈，游客很配合也按规定没有使用手机。台官员先是要求其出示信用卡等财力证明，该游客拿出5张白金及无限卡，台官员还问“都是真的吗？”该旅客甚至拿出了深圳南山区的房产证，台官员竟称“大陆有房不代表什么”。

结束问询后，台官员最终放人，但没有进行任何解释或告知职权所在。28日凌晨12时30分，台湾接待业者听完过程觉得“实在难以理解”，打电话询问相关官员，对方仅回应“有放人还想怎样？”随即挂电话。

据报道，台湾旅游业者表示，由于两岸关系差，自由行游客赴台处处受限，尽管今年5月台当局放宽陆客财力证明，但实际无济于事，台“移民署”严审陆客卡关案件有增无减。台湾中华优质旅游发展协会理事长李奇岳表示，台湾海关官员对待陆客的方式“实在让人痛心”，“让台湾退步20年”。

李奇岳认为，“如果没有上面指示或暗示，（他们）敢这样做吗？”他表示，过去陆客赴台从不会发生这种事，民进党当局口口声声说“欢迎陆客”，没必要搞这种小动作。

台湾旅店业者：30年来最惨一年

另据香港中评社报道，台湾新北市旅馆商业同业公会理事长曾美绢7月2日表示，一般来说，7月、8月暑假期间应该是旅馆业的旺季，可是大家都没感受到生意变旺。2018暑假旅馆业的生意，若和去年相比，台湾北部饭店的生意减少2成，中南部则减了6成到7成，只剩下3成到4成，可说是业者们近年来感受最惨的一个暑假，甚至有台北地区的旅馆业者形容，这是他从业30年来最糟糕的1年。

曾美绢指出，去年6月、7月开始陆客赴台人数减少，是生意变差的一大因素，不仅旅馆业，包括游览车、餐厅、伴手礼业者，几乎所有观光产业都有感受到陆客人数下降。台当局尽管在推“新南向”，但是“新南向”来到台湾的旅客大多是纯粹来玩而已，其他消费能力并没有很好，不像陆客买东西都非常“大手笔”。她表示，岛内所有做生意的业者多少都期待两岸情况能好转，“说实在的，经济不好，肚子吃不饱，什么都不用谈了。”

曾美绢回忆，整个台湾观光产业最好的时间点应该是2012年到2016年间，当时陆客大量赴台，带来很大的帮助，带动了台湾消费并活络经济，效果非常好；而现在的台当局虽然也想努力，但方向是否正确值得讨论，“现在不被重视的大陆客，其实是效果最好的旅客群。” 曾美绢说，“我没有什么政治上的想法，但我们去排斥大陆是不对的，经济做好，其他什么都不要讲。”

对于大陆游客赴台游热情锐减，国台办发言人马晓光6月8日曾回应表示，我们多次讲过，大陆居民赴台旅游曾经有过一个积极健康发展的态势。造成今天赴台旅游的规模和人数急剧下降的局面，原因是众所周知的。所以，解铃还须系铃人，还是那句话，两岸关系好，台湾同胞才会好。（海外网 姜舒译）

责任编辑：霍宇昂