蔡英文能上台因为“神仙显灵”？网友:污蔑神明吗

原标题：呵呵！蔡英文能上台竟因为“神仙显灵”了

蔡英文

海外网7月3日电 近日，台湾地区领导人蔡英文到台中市信义街福德祠，随行的台中市市长林佳龙称，蔡英文在2012年时参选台湾地区领导人失败，但福德祠坚持蔡英文“一定会当选”，结果“果然有灵验”，所以蔡英文此行有“还愿”的因素。

据台湾“东森新闻云”报道，林佳龙说，“蔡英文2012年曾具名赠匾给福德祠，而当年蔡英文未当选，有人建议拿下匾额，换另一个人的匾额（指马英九），福德祠坚持‘她一定会当选’，后来蔡英文果真在2016年当选。”他声称，所以蔡英文再次回到福德祠参拜，也有“还愿”的成分在。蔡英文此举遭到岛内网民吐槽，“这是在污蔑神明吗？”“她当选很爽，民众就辛苦了”。

还有人留言称，“怎么没料到她的下场？她做得那么不堪入目，史上最烂的一位，即将被罢免了！”

“不问苍生问鬼神”

对于蔡英文这种“不问苍生问鬼神”的行为，有网友质问“坏事做多了，神明会原谅你吗？”那么我们看看，上台两年多以来，她都做了哪些“坏事”。

两年多来，蔡英文当局“大戏”不断上演，从最初不承认“九二共识”，到喊出“用爱发电”，“年金改革”，在“新课改”中“去中国化”，以及让“各国联手制约大陆”等，都早已引起两岸民众极大不满。甚至连亲绿的“台湾民意基金会”民调都显示，蔡英文声望深陷低迷，支持率跌至33%，不支持率飙至52%。让人不禁想问，这两年多来，蔡英文当局究竟在折腾啥？经济糟糕、生活质量下降、民众抗议……

可见，是民进党当局破坏了两岸同胞共同努力得来不易的两岸关系和平发展的良好局面。但知错能改、悬崖勒马并不可耻。正如国台办发言人指出的，只有坚持“九二共识”及其两岸同属一中的核心意涵这一政治基础，才有可能确保两岸关系和平稳定发展。台资深媒体人唐湘龙也认为，蔡英文上台两年多，“独派”人士“鬼扯”几十年的“台湾地位未定论”已无任何实质意义，“因为台湾地位已定，就是‘中国台湾’”。

今天，广大台湾同胞对大陆发展进步的关注，对“惠台31条”的欢迎，同他们对民进党当局两岸政策忧虑之深、对民进党执政失望之大、对岛内经济民生不满意度之高，形成鲜明对比。原因是什么？不言而喻。（海外网 朱箫）

责任编辑：霍宇昂