男子恐吓蔡英文：攻打你办公室 军火足够杀一万人

原标题：蔡英文收恐吓信：“从多国运军火，攻打蔡英文办公室”

蔡英文（来源：台湾《联合报》）

海外网7月4日电 据台媒报道，蔡英文近日收到了恐吓信件，蔡英文办公室怕安保出问题而报案，警方循线索找到发恐吓信男子，依照“恐吓公众危安罪”送办。

据台湾“奇摩新闻”3日消息，写信的是一名郑姓男子，他在信中除了指控蔡英文拥有“人体侦测部队”，还洋洋洒洒列出八名女军官名字，要求“蔡英文实查实测以上军官”，还用手机发短信称“找了多国军援，借长短枪支空运来台，攻打蔡英文办公室”，并表示“大批军火足够杀一万人。”

据报道，郑姓男子家住新北市淡水一处民宅，当记者上门询问时，一男子正悠闲修剪树木，自称是“郑姓男子的哥哥”，但周边邻居指认就是他本人。提及恐吓蔡英文，他神色自若，并不当回事，不承认那是恐吓信，还撂下狠话说“大家以后就会知道”。针对恐吓事件，其家人也不愿回应。

该男子邻居表示，“好像他以前吃过那种药（毒品），神经错乱，他以前做油漆工，这阵子都在玩花草。”

岛内网友也不淡定了，纷纷吐槽，“好样的，了不起！要攻打民进党”“（蔡当局）只有对付这样的人（吸毒）时，很神，很有执政的样子”。还有网友对此持怀疑态度，称“以为这样，就会投（票）给你吗？”

蔡办已遭多次“袭击”

事实上，岛内“袭击”蔡办的事情已多次发生。今年5月，台湾一名男子开车冲撞蔡办大楼大门，但立刻被周围“宪兵”及便衣刑警逮捕。据台湾《中时电子报》报道，据了解，这名男子开车到蔡办大楼大门，说要找蔡英文，因为他觉得自己被追杀。至于这名男子是否精神异常、或有事要陈情，警方还在调查中。

此外，蔡办大楼也曾被人持刀闯入。去年8月18日上午，蔡英文出席某活动，一名男子骑摩托车停在4号门后，跳过短墙，持刀砍伤一名站在4号门的“宪兵”，“宪兵”当场溅血送医急救。不过，警方随后将该男子制服。据悉，51岁男子吕军亿，是祖国统一的坚定支持者，他表示，台湾是中国的一部分，对祖国统一十分热诚，“之所以强闯蔡办，就是想把五星红旗升上去，表达自己的政治立场。”

尽管每次“袭击”蔡办原因不同，但都反映出岛内对蔡英文当局的不满日渐加剧，根本在于民进党当局破坏了两岸同胞共同努力得来不易的两岸关系和平发展的良好局面。而只有坚持“九二共识”及其两岸同属一中的核心意涵这一政治基础，才有可能确保两岸关系和平稳定发展。（海外网 朱箫）

责任编辑：霍宇昂