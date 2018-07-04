蔡省长咋看？继民进党官网被黑后 百科词条也中招

原标题：蔡省长怎么看？继民进党官网被黑后 维基百科的介绍词条也“中招”了

维基百科中有关民进党的条目遭到更改

[环球网报道 记者 徐亦超]民进党的官网3日上午被黑客入侵，而当晚维基百科网页上关于民进党介绍页面，简介与历史栏中，有关“中华民国”的文字，也都被改成“中国台湾省”，“台湾大选”的词条则均被改为“省长选举”，民进党主席蔡英文的现职也被改成“中国台湾省省长”。对此，台媒认为，这是大陆黑客针对民进党的网络攻击，这种网络攻击有持续迹象。

据台湾“联合新闻网”7月4日报道，继民进党的官方网站被入侵后，属开放网页的维基百科中有关民进党页面内的相关资讯也被悄悄篡改。其中在简介部分提到，民进党是“现时中国台湾省的执政党”；以民主进步党为首的泛绿阵营，与以中国国民党为首的泛蓝阵营并列为“中国台湾省两大政治势力”。

而在介绍民进党历史的资讯内容，有关“中华民国”的文字都被改成“中国台湾省”，所谓的“总统大选”也被改为“省长选举”，现任台当局的正副领导人则变为“第十四任中国台湾省省长、副省长”。

台湾“大选”在维基中也被换了称呼

民进党维基百科页面被篡改，台媒的解读是昨日上午黑客入侵的序曲。但相对于民进党的维基百科页面被改，国民党的维基百科页面目前则仍一切正常。

台媒也关注到，针对民进党维基百科条目的被更改也仅到“历史”为止，显见是有心人刻意临时更改，对民进党“挑衅”意味十足。

从民进党当局的反应来看，显然认定这一波攻击来自大陆。台湾《联合晚报》3日报道，台当局“行政院资安处处长”简宏伟曾宣称，去年岛内公职部门遭网络攻击成功案例有360件，其中八成是大陆网军所为。一些媒体提到，早在2004年陈水扁执政时期，民进党官网就曾遭黑客攻击，陈水扁和吕秀莲被“移花接木”成日式装扮，照片两旁则以简体字写着“打倒阿扁，反对台独”。“资安处副处长”徐嘉临3日就透露，为防止大陆黑客攻击，当局今年9月将成立虚拟“资安学院”，培训资讯安全方面的人才。

不过，对于台方的指证，大陆网友就点出种种“可疑迹象”。有网友分析说，大陆人不把蔡英文叫“蔡小英”，这种称呼多是台湾人叫的。还有网民质疑，留言图标和说话方式也不符合大陆语言习惯，很可能是栽赃，“大陆现在已经没有任何野生黑客会做这种事了”。

截至环环发稿前，维基百科的上述相关条目已被恢复“原状”。

责任编辑：霍宇昂