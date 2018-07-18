台劳动党主席：美企图利用“台独”深化两岸矛盾

原标题：台劳动党主席：蔡英文谈选举 其实两岸关系是最现实的课题

[观察者网 综合报道]中评社7月18日报道，台湾劳动党主席吴荣元接受采访认为，民进党在台湾发展30年历程，是台湾人所扶植壮大的本地政党，更应好好思索如何带领台湾走出徘徊的“十字路口”。台湾地区领导人蔡英文在“全代会”上聚焦年底选举，但吴认为“当前两岸关系定位”才是真正攸关台湾社会发展与民众福祉最现实的课题。

吴荣元认为，这次民进党“全代会”是检视蔡英文执政满两周年最好的总体检，年底选举更攸关2020年选举前哨战。这次民进党“全代会”几乎聚焦在年底选举，蔡英文的演讲也凸显民进党这两年施政所辟战场及引起的民怨情绪。

吴荣元说，大陆改革发展的机遇与经济实力、综合国力的崛起，势必带给当前台湾社会最严肃的课题。台湾若坚持跟大陆对抗是好是坏，必须要去深思。民进党这两年执政，台湾民意已经归纳出“绿营无法稳健有效地处理两岸关系”印象，一旦两岸关系陷入不稳定状态台湾就没有好的发展与出路。

吴荣元分析，蔡在“全代会”上把党旗设计解释为背负“十字架”，但当年党外时期的民进党前辈在成立民进党时，党旗画了“十字”，其实就一般解读是在“台湾应该何去何从”的意义。

吴荣元指出，民进党“台独党纲”造成今日台湾发展困境，蔡理当在“全代会”上面对所有党代表共同面对发展议题，但遗憾的是民进党依旧以既有的框架去否定两岸关系在历史与法理上同属“一中”的定位，错失了大陆和平发展与崛起的机遇，无法让台湾跟大陆和平发展进行连结，最终导致台湾发展难有出路。

吴荣元表示，美国利用民进党执政的“台独”意识及“去中国化”以达到美国国家利益的最大化，企图让两岸矛盾持续深化。但大陆强调要认同“一中”，台湾才能得到发展机遇，从过去的体验式交流、融合发展再到命运共同体等。大陆提供惠台措施吸引台青赴陆发展机遇，这些战略充满高度自信，是体验中华民族伟大复兴与实现中国梦的契机。

吴荣元认为，台湾民众对大陆的好感度在蔡英文执政后获得了提升，这是一种从感性认识进一步提升至理性认识的过程。两岸关系必须顺势而为，大陆也不愿在战略和平发展阶段因台湾问题跟美国发生正面冲突。两岸如何互相尊重才是两岸关系中的最大善意。

对于目前的两岸关系问题，国台办发言人安峰山曾表示，从2016年“5.20”以来，由于民进党当局不承认“九二共识”，不认同两岸同属一中，单方面破坏了两岸关系和平发展的政治基础，换句话说，现状已经被台湾方面给破坏。

安峰山指出，在当前这种情况下，我们坚持体现一个中国原则的“九二共识”和反对“台独”的立场是非常明确的，台湾方面与其去空谈什么“维持现状”，不如想一想如何能够回到“九二共识”的正确轨道上来，这样两岸关系也才有可能回到和平发展的康庄大道。

责任编辑：余鹏飞