台海冲突美国不帮忙就靠台湾自己打?蔡英文回应了

原标题：台海若冲突，美国不帮，就靠台湾自己打？ 蔡英文回应了

[环球网综合报道]日前，有台媒曝光，台军最新修订了“台海防卫作战计划”里面提到，一旦两岸兵戎相见，台湾需全靠自己，美军不提供一兵一卒。对此，台湾地区领导人蔡英文23日回应称，台湾的防务和自我防御的能力，“确实是我们的责任”，至于相关各方会做什么样的反应，“现在说这些都言之过早”。

综合台媒消息，蔡英文是在台东与媒体记者茶叙时作出了上述表示。蔡英文声称“维持区域的和平稳定，是大家共同的责任”“我们必须要尽最大的力量来防卫台湾”。

早前，民进党当局多次在防务领域加大支持力度，不仅要台舰台造，还加强与美国的军事合作。

国台办发言人曾郑重回应，两岸关系和平发展才是台海和平稳定的根本保障。搞“台独”分裂对台海和平稳定是最大的威胁。在当前两岸的实力对比日益悬殊的现实下，搞对抗、搞“以武拒统”是没有出路的。台湾方面只有放弃“台独”立场和敌对思维才能真正维护台海和平稳定。

但自今年3月，所谓的“与台湾交往法”生效后，台美不仅在各层级官员往来上密度增强，在军事领域的合作也频繁进行。甚至有美国议员提议帮助发展台湾不对称作战能力。

对此，国台办发言人强调，坚决反对美国与台湾进行任何形式的官方往来和接触。美方应切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，以免损害中美关系和台海地区和平稳定。民进党当局挟洋自重，只会进一步破坏两岸关系。

责任编辑：余鹏飞