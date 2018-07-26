美航企“压哨”修改涉台标识还打了个折 中方回应

原标题：美航企“压哨”修改涉台标识，还打了个折，中方回应

根据中国民航局要求，今天（25日）是各外国航空公司修改官网涉港澳台错误标注的最后期限。在“大限”到来之日，原本坚持不作修改的3家美国航空公司也都做出修改，截至目前，44家航空公司已全部对官网涉台名称作出修改。

据英国路透社7月24日报道，美方当天透过非正式渠道告知中方，美国的航空公司将以城市名称取代台湾。

作为美国三大航空公司之一，美国航空公司（American Airlines）于当天率先更改，在官网将“台湾”撤下，航班目的地仅列出“台北”。

美国航空公司已经在官网已不显示“台湾”（美国航空官网截图）

25日下午，记者查询发现，美国达美航空（Delta Airlines）、联合航空（United Airlines）也陆续跟进，从首页各个机场的名称中删除“台湾”（Taiwan），仅留下“台北”等城市名，无法通过搜索“台湾”查询相关机场。

至此，44家航空公司都在官网对涉台称谓进行了修改。

不过，虽然这几家美国航空公司在截止日期到来前都进行了改动，但记者注意到，这些网站都存在“工作做得不彻底”的情况，留了一些“尾巴”。

例如在达美航空和美联航网站的航班列表中，依然将“台湾”（Taiwan）“香港”（Hongkong）与“中国”（China）并列，显示在“国家/地区”栏目中。

除此之外，这两家网站的更改疑似通过取消所有国别的方式实现，因为不仅台北后的“台湾”被删除，点选其他城市例如“上海”，后面的“中国”也消失。

至于美国航空，其在国家/地区一栏将”香港”与”中国”并列的情况依然存在。

针对多家国外航空公司网站列台湾为“国家”一事，中国民用航空局曾于4月25日致函44家外国航空公司，要求修改对台湾称呼，其中包括美国航空、达美航空、联合航空3家美国主要航空公司。

中方最初限期30天，有18家航空公司按期更改。其后，对另26家航空公司的期限被延至7月25日。

在限期到期前，其他航空公司相继做出更改。截至24日，越南航空更改表述为“台北”，美国夏威夷航空网站上原本与国家并列的“台北”表述消失。

全美航空网站上，原显示“台湾”的区块改为其国际机场“台北桃园机场”及简称TPE，并且输入“台湾”无法搜寻到对应机场。

截至目前，44家航空公司已全部对官网涉台名称作出修改。对此，外交部发言人耿爽在今天的例行记者会上表示，对有关外国航空公司采取的整改举动给予肯定。

问：美国航空公司和达美航空公司今天都在其官网上更改了对台湾的标识，但并未像其他航空公司一样将台湾标为“台湾，中国”。中方对此是否满意？

答：我们注意到围绕此事取得的一些积极进展，对有关外国航空公司采取的整改举动给予肯定。

中方愿与外国企业分享中国的发展机遇，欢迎外国企业到中国投资兴业。同时，我们也希望他们在华经营时，遵守中国的法律法规，尊重中国的主权和领土完整，尊重中国人民的感情。当然，我们也会依法保障他们的合法权益，为其在华经营创造一个公平的环境。

问：今天是外国航空公司更改官网对台湾标识的最后期限。如果他们不作更改，后果是什么？

答：我刚才已经说过了，我们注意到围绕此事取得的一些积极进展，对有关外国航空公司采取的整改举动给予肯定。

我也强调了，外国企业在中国经营，要遵守中国的法律法规，尊重中国的主权和领土完整，尊重中国人民的感情。

问：据报道，关于中国民航局要求外国公司更改官网对台湾标识问题，美国驻华使馆称，反对中国企图强迫私营企业公开使用具有政治属性的特定语言。中方对此有何回应？

答：这两天我们已多次阐明中方立场，坚持一个中国原则是中美关系稳定发展的政治基础。我们希望美国政府敦促有关企业恪守一个中国原则，而不是扯后腿。

问：你刚才提到了许多外国航空公司已经更改了官网对台湾的标识，在中国政府看来，哪些外国航空公司还未能满足中方有关更改涉台标识的具体要求？

答：此前，是中国的主管部门对外国航空公司发出通知，要求其对网站进行整改。所以，如果你关心具体某家航空公司的涉台称谓到底应该怎么改，我建议你还是去向主管部门询问。

以下为记者会其他实录：

问：据报道，中国外交部副部长、中国政府朝鲜半岛事务特别代表孔铉佑今日访朝。他将与朝方讨论哪些议题？

答：中朝作为近邻，两国之间保持着正常交往。如果有重要的交往消息，我们会及时发布。请你密切关注。

问：中国政府是否会批准美国公司高通收购荷兰公司恩智浦？我知道这不是外交部负责的问题，但是相关部门都对此没有回应。

答：具体情况，我还是得建议你向主管部门询问。

我能告诉你的是，高通和恩智浦是全球知名半导体企业，高通收购恩智浦的交易将对全球半导体产业产生深远影响。中方有关部门正在根据《反垄断法》规定，依法对收购案进行审查。审查过程中，中方有关部门与高通公司保持着良好沟通。

问：习近平主席日前对南非进行了国事访问，你能否介绍此访有关情况？中方如何看待中南关系发展前景？两国领导人就推进中南各领域合作达成了哪些重要共识？

答：此次访问南非是习近平主席第三次对南非进行国事访问，如此高的访问频率充分体现了中方对中南关系的高度重视和深化两国合作的强烈意愿。今年适逢中南建交20周年。建交20年来，两国在探索符合本国国情的发展道路进程中始终相互支持、相互借鉴。在短短20年里，两国关系实现了由伙伴关系到战略伙伴关系再到全面战略伙伴关系的重大跨越，这在中国与其他国家的双边交往中是不多见的。

访问南非期间，习近平主席同拉马福萨总统举行会谈并出席中南建交20周年庆祝活动，两国领导人就推进新时期中南全面战略伙伴关系达成重要共识，一致同意加强高层往来，深化政治互信，对接发展战略，推进务实合作，密切人文交流，加强多边协作，共同维护多边主义，反对单边主义和保护主义。

两国领导人还一致同意，加强在“一带一路”和中非合作论坛框架内合作，深化新经济领域和朝阳产业交流合作，共享第四次工业革命带来的发展机遇，让两国人民更多享受中南合作成果。访问期间，双方签署了多项双边合作文件。

值得一提的是，金砖国家领导人第十次会晤即将在南非约翰内斯堡举行。9月，中非合作论坛峰会将在北京召开。年初以来，中南两国围绕两大主场外交盛事，相互支持，密切配合，为确保两场重大活动圆满成功携手作出了积极努力，也必将取得预期的成果。

可以说，中南关系已经成为中非关系、南南合作以及新兴市场国家团结合作的典范，对打造更加紧密的中非命运共同体，构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系具有重要示范意义。

问：据老挝国家通讯社报道，老挝南部阿速坡省一座水电站7月23日发生溃坝，造成多人遇难、数百人失踪，大批民众无家可归。请问中方是否会提供救灾援助？是否有中方人员伤亡？

答：中方对老挝水电站溃坝造成人员伤亡和财产损失表示深切慰问，对遇难者表示沉痛哀悼，希望失踪人员早日获救，受伤人员早日康复，受灾民众早日恢复正常工作生活。

中方愿为老方救灾工作及时提供积极支持和帮助，正就此同老方保持密切沟通。

据中国驻老挝使馆初步核实，目前暂无中国公民伤亡的信息。

问：据报道，23日，美国国会就《2019财年国防授权法案》草案达成一致，其中多项内容涉及中国，包括强化美国和台湾防卫关系，研究中国在南海的“强硬行为”等。中方对此有何评论？

答：中方对上述议案有关涉华条款表示强烈不满和坚决反对，并已就此多次向美方提出严正交涉。相关内容如获通过成法，将严重损害中美互信，损害两国在相关领域的交流合作及台海和平稳定。我们敦促美方摒弃冷战思维和零和博弈过时观念，立即删除有关消极内容，维护而不是干扰两国关系稳定发展。

问：据报道，希腊首都雅典附近森林火灾造成的遇难人数升至74人，187人受伤，至少20人失踪。中方对此有何评论？是否有中国公民伤亡？

答：日前，希腊发生严重山林火灾，造成重大人员伤亡和财产损失。中方对火灾死难者表示深切哀悼，对死难者家属和伤员表示诚挚慰问。中国驻希腊使馆正同希方有关部门保持密切沟通。经核实，目前暂无中国公民伤亡消息。

问：据报道，朝鲜一直强烈呼吁美方宣布终战，27日就是终战纪念日了。你认为中方是否应该参与终战宣言？你是否认为朝韩美能在没有中国参与的情况下达成终战宣言？

答：结束朝鲜半岛战争状态，实现半岛停和机制转换，是政治解决半岛问题进程的重要组成部分，也是国际社会的普遍期待。中方支持有关各方为此所作努力。作为半岛问题重要一方和《朝鲜停战协定》缔约方，中方将为此发挥应有作用。

问：据报道，东亚奥委会取消了台中市举办2019年东亚青年运动会资格。美国国务院发言人称，支持台湾参加不以国家为名义的国际组织，两岸要尽快达成有成果的对话，避免局势升级。中方对此有何回应？

答：关于东亚奥委会取消台中市举办2019年东亚青年运动会资格事，国台办发言人已作了充分回应。

关于你提到美国国务院有关表态，我想说的是，一个中国原则是国际社会的普遍共识，坚持一个中国原则是中美关系稳定发展的政治基础。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，妥善处理有关涉台问题。

问：中方是否计划参与可能举行的中美朝韩四方对话，以达成和平机制，结束朝鲜半岛战争状态？中方认为应在朝鲜实现无核化之前还是之后建立和平机制？

答：我刚才已经说过了。作为半岛问题重要一方和《朝鲜停战协定》缔约方，中方愿为结束朝鲜半岛战争状态，实现半岛停和机制转换发挥应有作用。

问：美国政府昨天宣布将向美农民提供120亿美元的救济，以补偿中美贸易战带来的影响。你对此有何评论？

答：有关这个问题的具体回应你应该去问商务部门。

我这里只想强调：

第一，我们此前多次说过，贸易战没有赢家，美方执意挑起贸易战只会损人害己。

第二，我们希望美方倾听国内各界的理性声音，倾听国际社会的普遍呼声，认清形势，权衡利弊，不要在错误的道路上越走越远。

责任编辑：余鹏飞