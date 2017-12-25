人民日报谈纠正四风新表现:为何调门高却落实少？

原标题：为何“调门高”却“落实少”？

——坚决纠正“四风”新表现⑦

唱高调既显示了“高姿态”，也貌似有“高水平”，但暴露出的却是人格的平庸和作风的虚浮，可谓是一种“语言腐败”。

表面大喊简政放权，遇到关键环节却不放手；誓言补齐民生短板，该上马的项目却迟迟不开工⋯⋯一段时间来，类似这样“调门高，落实少”的现象，让工作遇阻，让群众不满。对此，习近平总书记强调，“特别要针对表态多调门高、行动少落实差等突出问题，拿出过硬措施，扎扎实实地改”。

强调态度、表明决心，这也是抓工作的一部分，本身无可厚非。用好了表态，完全可以凝聚共识、提振信心，形成推动工作的合力。不过，漂亮话说得再响，决心表得再坚决，如果没有行动的支撑，一切就都变成了空谈。有读者给我们的来信中，提到当地的一个场景：修路时搞轰轰烈烈的仪式，现场挂满了“办好民生实事”“不折不扣抓落实”之类的标语，结果标语都褪色了，路还没有开工。口号喊得震天响，行动起来却是轻飘飘，工作岂能不“打滑”“空转”？调门高八度，睁眼说瞎话，对此鲁迅早有断言，“唱高调就是官僚主义”。

一些人为什么爱唱高调？最直接的原因是，相较于扎扎实实的工作，动动嘴皮子显然更容易。一些人在表态时，可能也是有干事之心的，但一旦动手，或是发现困难不少，或是自感能力不够，就打了退堂鼓。更深一层的原因是，调门拔得再高，一般也不会出错。讲些大而无当的原则，说些冠冕堂皇的决心，甚至是进行措辞严厉的批评，这些所谓“政治正确”的话，实在是像银行保险箱一样安全。这样的高调，既显示了“高姿态”，也貌似有“高水平”，但暴露出的却是人格的平庸和作风的虚浮，可谓是一种“语言腐败”。

高调唱给谁听？一方面是唱给上级听。或是强调自己“工作认真负责”、或是鼓吹自己“业绩非常突出”、或是表现自己“政治立场坚定”⋯⋯凡此种种，多为逢场作戏的“表态话”、大而无当的“口号话”，只要上级听到了就是“政绩”，就能“得分”。另一方面，高调也是唱给群众听的。讲成绩天花乱坠，讲经验头头是道，讲前景一片大好，不管靠不靠谱、合不合理，把总结当成了工作、把讲话当成了落实，用空头支票忽悠群众，以哗众取宠博取威信。这样的口头表态、言语作秀，实在是欺上瞒下。

“说一套做一套”的唱高调，还有为自己打掩护的“效用”。电视剧《人民的名义》里，赵德汉住的是旧楼房，吃穿用都很朴素，面对调查人员口口声声说“权力大小都是为人民服务”，实际上竟贪污受贿数以亿计。现实中，河北省委原书记周本顺曾有颇多“反腐金句”，如“‘全家腐’必然是‘全家哭’”之类；山东省济南市委原书记王敏，曾千方百计维系自己“反腐斗士”的形象⋯⋯表面唱高调，背后唱反调，行为也必然会走调。把唱高调当做护身符、挡箭牌，最终只会徒留荒腔走板，落个身败名裂。

如果任由“两面人”、“太平官”、吹吹打打者大行其道，不仅损害政治生态，更会让党的形象受损。试想，一个说得那么深刻、表态那么坚决的人，却是不顾原则、击穿底线的人，形象落差带来的心理冲击该多么大！整治“调门高落实少”，要改变唯上不唯下、求虚不求实、图名不图事的观念，更要形成强监督、实问责的制度。几个月前，祁连山生态环境破坏问题被国家通报批评，多名官员被问责，引发舆论广泛关注。其实早在2015年，相关负责人就被约谈过，要求限期整改。想必当时的表态也是信誓旦旦，但实际上却“不担当、不碰硬，整改落实不力”，导致祁连山生态不堪重负，局部破坏难以逆转。要想刹住“表态文化”之风，铲除其滋生的土壤，监督、问责这两把利剑，也是至关重要的。

李卜克内西在《纪念卡尔·马克思》中写道：“他痛恨吹牛拍马的人，谁在他面前夸夸其谈，谁就会倒霉⋯⋯‘空谈家’一词是他嘴里最严厉的谴责语——他只要认为某人是个‘空谈家’，就不会再理睬这个人了。”今天的改革发展，更需要唾弃“空谈家”，争当“行动派”“实干家”。不受虚言，不听浮术，不采华名，不兴伪事，以实干为舟，以奋斗作桨，我们就一定能勇往直前，驶向光辉的彼岸。

责任编辑：张玉