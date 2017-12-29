七常委到场的高规格活动 多了这个环节(图)

原标题：七常委今天到场时，多了一个环节

来源：政知道

刚看完新闻联播的政知君来了，今天说说全国政协新年茶话会，换届之年还是有不少看点的。

话不多说，直入正题。

会场布置

和过去四年一样，全国政协2018年新年茶话会是在2017年的最后一个工作日上午举行。

地点也没变，照旧是全国政协礼堂。多说一句，政知道（微信ID：upolitics）上午10点左右路过全国政协礼堂时“偶遇”了。

跟着新闻联播的镜头进入全国政协礼堂内部，还是熟悉的黄色大背景。不过，细心的政知君注意到，这几年，黄色背景上的红色大字经常在变，这里看图说话最直观↓↓↓

△2014年茶话会：共筑中国梦 同心迎新年

△2015年茶话会：共筑中国梦 同心谱新篇

△2016年茶话会：共筑中国梦 同心谱新篇

△2017年茶话会：同心共筑中国梦 不忘初心谱新篇

△2018年茶话会：携手新时代 共圆中国梦

出席人员

和往年一样，今年也是七常委全部出席，不过，因为是换届之年，今年又不仅有七常委。还有大家熟知的张德江、俞正声、张高丽。官方的通稿是这样写的：

党和国家领导人习近平、李克强、张德江、俞正声、张高丽、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正等同各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表、中央和国家机关有关方面负责人以及首都各族各界人士代表欢聚一堂，共迎2018年元旦。

来看看，这几年出席的党和国家领导人↓↓↓

△2014年茶话会（截图）

△2015年茶话会

△2016年茶话会

△2017年茶话会

△2018年茶话会

合唱环节

下午读完新华社通稿，政知道（微信ID：upolitics）就对“最后，全场高唱《歌唱祖国》”很感兴趣。从新闻联播镜头可以看到，包括中央政治局常委在内的出席人员集体起立，合唱一首歌。

其实，每次全国政协新年茶话会的最后环节都是合唱。不过，包括中央政治局常委在内的全场人员集体合唱这是第二次。

上一次是全国政协2017年新年茶话会，当时新华社通稿也写道：“最后，全场齐声高唱《没有共产党就没有新中国》”。可以看到，两次合唱的曲目并不相同。

在此之前，茶话会上除了文艺工作者表演的合唱节目最后还有一个会场小合唱，政知君费了点功夫，做了一份歌单，2014年茶话会是《我和我的祖国》、2015年是《革命人永远是年轻》，2016年是《我们走在大路上》。补充说一点，这些老歌是经政知君身边的“老歌曲库”星星君听出来的。

2016年新年茶话会的小合唱全国政协副主席、政协常委一同登台演唱。

△全国政协副主席、政协常委、委员合唱《我们走在大路上》

特别环节

虽然通稿里在提到全体合唱时用了“最后”做前缀，不过，政知道（微信ID：upolitics）发现，今年合唱并非整个茶话会的最后环节，合唱结束后，习近平上台同包括俞正声在内的十二届全国政协主席、副主席一一握手。

这是过去四年都没有过的。不过，大家也知道，这是本届全国政协履职的最后一年，过完年的全国两会就要选举产生新一届全国政协领导班子。

所以，这个多出来的环节也非常容易理解。

责任编辑：张玉