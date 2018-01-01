原标题：十九届候补中央委员中，这7人职务先行调整

2018年的第一天，一元复始，万象更新。回望2017，中国人政治生活中的大事，莫过于中共十九大的召开。

2017年10月召开的十九大，选举产生了十九届中央委员会委员204名、候补委员172名。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，据公开报道显示，十九届候补中央委员中，至少有7位党政军企领导的职务已发生变化：唐一军、李静、麻振军、曹淑敏、焦彦龙、缪建民、黄志贤。此外，还有彭金辉、戴厚良、吴朝晖、杨伟4人，当选为“两院”院士。

唐一军出生于1961年3月，此前任浙江省委副书记、宁波市委书记。2017年10月底，唐一军调任辽宁省委副书记、代理省长，省政府党组书记。

李静出生于1962年7月，此前任四川省委常委、统战部部长。2017年12月，李静调任重庆市委常委。

麻振军此前任空军参谋长。2017年12月26日，麻振军首次以空军副司令员的身份，亮相公开报道。

曹淑敏出生于1966年7月，是十八届、十九届中央候补委员，此前任江西省鹰潭市委书记。2017年12月25日，北京航空航天大学召开全校教师干部大会，宣布中共中央关于北京航空航天大学党委书记职务任免的决定：曹淑敏任北京航空航天大学党委书记（副部长级）。

焦彦龙出生于1960年9月，此前任河北省委常委、唐山市委书记。2017年12月，不再担任唐山市委书记，转任省宣传部部长。

缪建民此前任中国人保集团党委副书记、总裁。2017年12月，缪建民被任命为人保集团党委书记，并当选为董事会董事长。

黄志贤出生于1956年7月，此前任台盟中央副主席、全国台联党组书记；2017年12月25日，当选为全国台联会长。

2017年11月27日，中国工程院2017年院士增选结果公布。出生于1964年12月的昆明理工大学校长彭金辉，与出生于1963年08月的中国石油化工集团公司总经理戴厚良，同时当选为中国工程院院士，且都属于化工、冶金与材料工程学部。

次日，2017年新当选中国科学院院士名单公布。浙江大学校长吴朝晖当选信息技术科学部院士；歼20、歼10系列、“枭龙”单双座飞机总设计师、航空工业科技委副主任杨伟，当选技术科学部院士。

责任编辑：张建利