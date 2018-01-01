女博士举报北航博导性骚扰:疑似曾致手下学生怀孕

原标题：女博士实名举报北航博导性骚扰，称有7女生受害，校方：已暂停陈小武工作

2018年的第一天，美国硅谷华裔女学者罗茜茜在网上实名举报北京航天航空大学博士生导师、长江学者陈小武。在接受红星新闻记者采访时，罗茜茜称，12年前，在北航读博期间，曾被自己的副导师陈小武性骚扰。

“最终决定说出这个秘密，是偶然间在网上看到，我的学妹们依旧在被他性骚扰。”罗茜茜称，“我决定不再沉默，我要站出来。”

对此，红星新闻与北航纪委副书记武立勋取得联系，对方一接到记者的电话即表示：“我们现在正在调查核实有些问题，正在会议当中。”

在1日19时左右，北京航空航天大学就网络举报在官方微博上发表声明，称已第一时间成立了工作组，迅速开展调查核实，并已暂停陈小武的工作。

▲发在微博上的举报文章。微博截图

女博士讲述

“这么多年过去了终于有人敢站出来了”

2018年新年第一天清晨，一条微博“炸开”了。这条微博标题为《我要实名举报北航教授、长江学者陈小武性骚扰女学生》，发布者在文章中表明自己的身份：我叫罗茜茜，北京航天航空大学2000级本科，2004年直博，2011年博士毕业，现旅居美国。

罗茜茜告诉红星新闻记者，为了这次的实名举报，她专门注册了微博账号，她的微博账号头像是红底白字的“Me Too（我也是）”，她说：“好莱坞大制片人哈维Harvey陷性骚扰丑闻，美国女演员艾丽丝Alyssa在社交网站发起#我也是（#metoo）为话题的活动，表示如果所有遭受性骚扰或性侵犯的女性都能写下‘MeToo’出面表态，我们可能会让人们意识到问题的严重性。”

决定要说出这个秘密，是2017年10月13日。“那天早晨，我北航本科同学的微信群里，忽然出现一条知乎链接，题目为《如何评价北航陈小武老师》。”链接中，发帖人有许多个，他们指控了陈小武侵吞科研经费、学术水平低下，甚至，性骚扰女同学。

“看完后我懵了，同时又有点激动，简直不相信这是真的。不是怀疑知乎帖子回复的真实性，而是竟不敢相信这么多年过去了终于有人敢站出来了。”罗茜茜看完这个帖子后，难掩复杂的情绪：“12年前，我也曾被陈小武性骚扰。”

“他反锁房门，企图有肢体接触”

在这篇实名举报的帖子中，罗茜茜讲述了自己被陈小武性骚扰的经历——

那时候我才刚被保送直博，一天下午，陈叫我上他车， 他说他姐姐出国了家里的花没人照顾， 女生应该天生会这些，我说我也不会， 但是他坚持，我不敢得罪他就上了他的车。 后来他开车带我到他姐姐家，进门不久他就把防盗门反锁了，当时我就觉得不对劲，然后他开始讲他和师母关系不好，我不敢回话，然后他说关系不好的原因是因为性生活不和谐因为师母太保守（师母我见过，人非常好，真是鲜花插在牛粪上了），然后他说你知道吗这事其实很有趣的，然后他就要霸王硬上弓要扑。我吓坏了，边哭边说陈老师你不要这样，我还是处女，我什么都不懂。他听到我说我是处女就有所犹豫，然后我一直哭他也就不了了之了。然后他开车送我回家，路上他让我坐副驾驶，摸着我的手，作长辈状： 今天发生的事情你不要和任何人说，我刚才这么做是试探你的作风，我招学生不仅需要聪明还要品行端正，通过刚才的测试，你品行应该还不错。我吓得完全不敢说话。

据罗茜茜称，此后她在陈小武手下读博期间，便受到了不公正待遇，也看到了陈小武在工作中侵吞科研经费，学术糊弄等情况。

罗茜茜告诉红星新闻记者，在长期精神压力之下，自己患上了抑郁症，不得不接受药物治疗。最终，她有了机会，选择了出国。如今，罗茜茜在美国硅谷从事IT方面的工作。

“根据证词，被骚扰的女性已有7位”

罗茜茜将自己这段埋藏在心底很久的经历，也发布在了她收到的那条知乎链接的回答上。“没有想到，我陆陆续续收到了很多同学、学妹的信息，原来，受害者还有那么多。”罗茜茜成立了一个微信群，把所有和自己有着同样遭遇的北航毕业女生聚在了一起，“根据证词，还有手上其他证据，间接证明被骚扰的女性，加上我一共已经有7位了。”

罗茜茜告诉红星新闻记者，她们当中，有的被要求在聚会上和陈小武喝交杯酒；有的被陈小武要求“做我的女朋友”；还有的也曾听到陈小武“与妻子感情不好”的抱怨……

罗茜茜向红星新闻记者表示：“疑似他曾导致手下女学生怀孕，并企图用钱来封口。”

罗茜茜说，她们搜集了录音、第三方借贷、证词等多方面证据，2017年10月18日，罗茜茜将陈小武的所作所为，向北航校方举报了。

据罗茜茜说，北航纪委方面与她取得了联系，“说完这些话，我觉得我心里多年以来压着的一块石头落下来了，我感觉到了一种无法言语的轻松。我其实应该早就这么做了，但是晚做总比不做好。”

罗茜茜在那篇微博实名举报的文章里写道：“陈小武开始在知乎上大规模删帖了。”她说，“群里其中一位女生，接到了陈小武的施压电话，他在言语中透露自己是北航副校长候选人。”

据罗茜茜说，这位受到施压的女同学，感到非常害怕，“她怕以后在工作中需要以前的导师签字，她怕陈小武利用其职务在将来需要学校证明学位学历的时候提供阻力，她怕陈小武报复她的家人等等。”

校方

“在调查核实，已暂停其工作”

为了安抚这位女同学，罗茜茜再次向校方发邮件，在罗茜茜提供的校方回复邮件上，红星新闻记者看到，校方表示，知乎上的删帖，是陈小武的个人行为，同时也否认了陈小武是副校长候选人。

▲罗茜茜提供的校方回复邮件。（点击可查看大图）罗茜茜供图

1日，红星新闻记者多次向北航校方，以及陈小武办公室致电，截至记者发稿时，无人接听电话。

罗茜茜的实名举报微博发出后，1日下午，红星新闻与北航纪委副书记武立勋取得联系，尚未说明来意，对方听见是记者打来的电话时，立即表示：“我们现在正在调查核实有些问题，正在会议当中。”但未说明会议是否与陈小武有关。

随后，在罗茜茜提供的一张微信截图上，红星新闻记者看到了一位在微信上说自己是北航纪委副书记武立勋的人，与罗茜茜沟通实名举报信息的事件。

▲罗茜茜提供的与北航纪委负责人的微信对话。罗茜茜供图

在1日19时左右，北京航空航天大学就罗茜茜的举报在官方微博上发表声明回应。声明称：

学校一直高度重视近期社交网络媒体关于我校教师陈小武师德师风的问题反映及实名举报，第一时间成立了工作组，迅速开展调查核实，并已暂停陈小武的工作。北京航空航天大学对违反师德师风的行为零容忍，有关情况一经查实，将坚决严肃处理，绝不姑息。

▲北航微博回应。微博截图

罗茜茜告诉红星新闻记者，在犹豫是否要将此事在媒体前曝光时，她也经过了激烈的心理斗争，“我知道这意味着什么，也知道我将面临着什么。”在向媒体曝光事件之前，她与丈夫也做了一段时间的心理准备。“我爱我的母校，我也以自己是北航人为骄傲。但正是因为对母校的爱，所以我决定不再沉默。”

目前，罗茜茜与国内法律界人士以及媒体都取得了联系，以进一步曝光此事，并在律师万淼焱的帮助下，梳理了我国从1990年代到现在的反性骚扰进程。

责任编辑：张建利