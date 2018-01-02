朝鲜半岛波诡云翳之时 朝鲜族专家提任外交部副部

原标题：朝鲜半岛波诡云翳之时，中国任命朝鲜族专家为外交部副部长

[撰文/刘姝蓉 统筹/陈威]今日（1月2日），国务院对外发布任免令显示，外交部部长助理孔铉佑被任命为外交部副部长。

大白新闻（微信ID：dabaixinwen）注意到，孔铉佑本身是朝鲜族，此外又精通日语。他担任外交部部长助理期间主要负责亚洲地区、条约法律、边界与海洋事务和领事工作，并同时兼任中国政府朝鲜半岛事务特别代表。

图片来自外交部官网

他是朝鲜族人，还精通日语

公开资料显示，孔铉佑出生于1959年，来自黑龙江。孔铉佑本身是朝鲜族，此外又精通日语，1983年毕业于上海外国语学院日阿语系日语专业，随后，孔铉佑来到北京，在中国“外事人才的摇篮”——外交学院继续深造。

孔铉佑曾先后担任外交部政策研究室参赞、外交部亚洲司副司长、驻日本国大使馆公使衔参赞、驻日本国大使馆公使、驻越南社会主义共和国特命全权大使等职。孔铉佑两度常驻日本，从普通随员到驻日公使，他在日本度过的岁月前后10余年，这差不多占据他迄今为止30余年外交生涯的三分之一，而他的这一经历，也使他和中日邦交正常化以来40年间的一大半驻日大使共事过。

2014年，孔铉佑出任外交部亚洲司司长，2015年出任该部部长助理一职。据外交部网站信息显示，孔铉佑担任外交部部长助理期间主要负责亚洲地区、条约法律、边界与海洋事务和领事工作，并同时兼任中国政府朝鲜半岛事务特别代表。他也是我国政府的第二任朝鲜半岛事务特别代表。2010年2月，为应对半岛问题的新情况，我国外交部设立了该职务，职责就是主管六方会谈及相关事务。

中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽在接受媒体采访时说，孔铉佑长期管理亚洲事务，对相关事务非常熟悉。在外交部内部，孔铉佑和现任部长王毅、驻美大使崔天凯都有深厚的工作交集，三人都曾在中国驻日本大使馆工作。而在外界，他也留下了很好的口碑，据媒体报道，这位说着一口流利日语的大使，给许多驻日记者留下良好印象，大家对他的评价是“专业”“冷静”以及“沉稳”。

兼任朝鲜半岛事务特别代表

几个月前，我国外交部曾宣布，任命时任外交部长助理孔铉佑为中国政府朝鲜半岛事务特别代表，他的前任武大伟已到退休年龄。当时，此项人事消息也得到了诸多外媒的关注。

而在2017年8月14日我国外交部举行的例行记者会上，发言人华春莹对此回应称，外交部孔铉佑部长助理已经接替武大伟特代出任中国政府朝鲜半岛事务特别代表，但这与当前半岛局势演变没有联系。中国政府在半岛核问题上的立场是一贯的，政策是有连续性的。我们将继续从维护国际核不扩散体系、维护半岛和平稳定、维护中国战略安全利益的既定立场出发，继续为推动各方尽快复谈、妥善解决半岛核问题作出我们的努力。

据媒体报道，孔铉佑在出任特别代表前，已经和六方会谈的不少参与者面对面打过交道。例如，2016年他在首尔同韩国外交部次官补金炯辰举行中韩外交磋商，就表示希望有关各方为实现半岛无核化、维护半岛和平稳定、通过对话协商解决问题发挥应有作用。2017年2月28日，孔铉佑又和俄罗斯外交部副部长莫尔古洛夫在北京举行中俄东北亚安全局势磋商团长会晤，就朝鲜半岛局势等共同关心的问题深入交换意见。

在出任半岛事务特别代表之后，孔铉佑多次会见半岛问题相关人士。据报道，孔铉佑曾会见美国国务院对朝政策特别代表尹汝尚、韩国外交部半岛和平交涉本部长李度勋、俄罗斯副外长莫尔古洛夫等人。而据韩国外交部2017年12月27日表示，外交部次官补（部长助理）尹淳九和中国外交部部长助理孔铉佑当天在北京举行会晤，讨论韩国总统文在寅访华后续措施的具体落实方案。会晤中，对萨德入韩问题，孔铉佑指出希望韩方继续妥善处理敏感问题，尹淳九则表示韩方将尊重10月31日两国发布的“就双边关系的沟通结果”。双方还商定，严格执行联合国安理会涉朝决议，为和平解决朝核问题持续密切合作。

值得注意的是，由朝鲜、韩国、中国、美国、俄罗斯和日本六国共同参与的六方会谈一旦重启，其中包括美国国务院对朝政策特别代表兼六方会谈首席代表尹汝尚（韩裔美籍）在内，中、韩、美、朝四国代表都能使用本民族语言进行交流。

去年9月11日，联合国安理会通过的第2375号决议文本第28条显示，安理会对六方会谈的支持，呼吁恢复六方会谈，重申支持中国、朝鲜、日本、大韩民国、俄罗斯联邦和美国在2005年9月19日共同声明中作出的承诺，包括承诺六方会谈的目标是以和平方式实现可核查的朝鲜半岛无核化，美国和朝鲜承诺彼此尊重主权并和平共处，六方承诺促进经济合作及所有其他相关承诺。

2017年2月17日，中国外交部长王毅在第53届慕尼黑安全会议上表示，2009年后六方会谈完全中断，朝核问题逐渐进入对抗通道，呈现出核试、制裁、再核试、再制裁的负面循环。这一状况不应再继续下去。此前，王毅也表示“对于其他各方提出的设想，包括以灵活方式开展三方、四方甚至五方接触等，只要有利于把半岛核问题拉回谈判桌，我们都持开放态度。”

此外，朝鲜最高领导人金正恩在今年1月1日发表新年贺词时表示，朝鲜有意派遣代表团参加即将举行的平昌冬奥会，存在北南当局就此进行紧急会谈的可能性。次日，韩国政府向朝鲜提议本月9日在韩朝边界板门店“和平之家”举行韩朝高级别会谈，就朝鲜参加平昌冬奥会事宜进行磋商。

韩国国务总理李洛渊今日在中央政府首尔办公大楼出席新年工作启动仪式时表示，暂且不提韩朝会谈的具体范围及与会人士级别，但可以肯定的是，韩朝有望打破长期僵局再次碰头对话。

孔铉佑简历——

孔铉佑，男，1959年7月生，黑龙江省人，大学毕业。

1976 - 1979 黑龙江省林业勘察设计局工人

1979 - 1983 上海外国语学院日阿语系日语专业学习

1983 - 1985 外交学院一系外交学专业学习

1985 - 1989 中华人民共和国驻大阪总领馆职员、领事随员

1989 - 1995 外交部亚洲司三秘、副处长

1995 - 1999 驻日本国大使馆二秘、一秘

1999 - 2000 外交部亚洲司一秘、处长

2000 - 2002 河南省开封市市长助理

2002 - 2003 外交部政策研究室参赞

2003 - 2005 外交部亚洲司副司长

2005 - 2006 驻日本国大使馆公使衔参赞

2006 - 2011 驻日本国大使馆公使

2011 - 2014 驻越南社会主义共和国特命全权大使

2014 - 2015 外交部亚洲司司长

2015 -2018 外交部部长助理

2018 外交部副部长

责任编辑：桂强