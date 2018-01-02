萨德部署后首位访韩的中国外交高官 今被提为副部

来源：政知圈微信公众号

原标题：2018年第一天，他被提为副部

2018年的第一个工作日，国务院发布一批新的官员任命。

其中最新的一条是，外交部原部长助理孔铉佑被任命为外交部副部长。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，孔铉佑2017年8月接替武大伟出任中国政府朝鲜半岛事务特别代表。两者都是黑龙江人，长期负责亚洲事务，不同在于，武大伟出任特别代表前，卸任外交部副部长；孔铉佑出任特别代表后晋升外交部副部长。

还有一点，孔铉佑是朝鲜族。

驻日工作长达15年

外交部网站的简历显示，今年59岁的孔铉佑毕业于上海外国语学院日语专业学习，后在外交学院外交学专业学习。

其外交生涯开端于1985年，成为中国驻大阪总领馆职员、领事随员。之后，他四度回到外交部亚洲司任职，由亚洲司三秘、副处长、一秘、处长、副司长到司长，实现外交官的官阶提升。期间，他还有四段驻外工作的经历，先后担任驻日本国大使馆二秘、一秘，驻日本国大使馆公使衔参赞，驻日本国大使馆公使，驻越南社会主义共和国特命全权大使。

可以这么说，孔铉佑的成长路径是一个十分典型的外交官路径。

日语专业出身的孔铉佑在日本工作的时间长达15年，从事对日工作时间更长。据报道，长期驻日工作的他以“专业”、“冷静”以及“沉稳”的特质给许多中国驻日记者留下了良好印象。

也是驻日期间，他和现任外交部部长王毅、现任中国驻美大使崔天凯、以及外交部原副部长、前任朝鲜半岛事务特别代表武大伟都有过工作交集。

王毅和崔天凯在2004年至2009年期间曾先后担任中国驻日本大使，而在此期间，孔铉佑先后担任驻日本国大使馆公使衔参赞和驻日本国大使馆公使。武大伟1995年任驻日本国大使馆公使衔参赞和公使时，孔铉佑正在驻日本国大使馆担任二秘、一秘。这四位均长期在外交部亚洲司工作。

△担任中国驻日本大使时的王毅（右一）

“面临很多困难和挑战”的特别代表

2015年，孔铉佑由亚洲司司长被提拔为外交部部长助理，主管亚洲地区、条约法律、边界与海洋事务和领事工作。两年后，他接替退休的武大伟，开始兼任中国政府朝鲜半岛事务特别代表。

这个主管“六方会谈”及相关事务的职务是中国外交部为应对半岛问题的新情况，在2010年年初专门设立的新职务。第一任朝鲜半岛事务特别代表武大伟从2004年8月开始担任负责亚洲事务的外交部副部长，见证六方会谈从开启到落幕的全过程（2003年8月27日-2007年9月30日）。

△武大伟

孔铉佑被任命为朝鲜半岛事务特别代表时，主持例行记者会的外交部发言人华春莹特别强调，这次人事变动与半岛局势演变没有联系，“中国政府在半岛核问题上的立场是一贯的，政策是有连续性的。”

因此，在孔铉佑接任伊始，“重启六方会谈”被外界视为是他接下来的工作重任。此项工作的艰巨性是显而易见的。《南华早报》曾援引一位英国外交官的话形容道：“（孔铉佑的新角色）是项费力不讨好的工作，面临很多困难和挑战。”

此外，除了前文提到的“专业”、“冷静”和“沉稳”的优秀特质以外，孔铉佑还有一项优势，朝鲜族的他可以与朝鲜半岛相关人士无障碍交流，减少因语言不通产生的沟通误解。

“萨德”部署后首位访韩的中国外交高官

公开报道显示，在兼任朝鲜半岛事务特别代表的前后，孔铉佑都保持着对相关事务的高度接触。

2016年10月，当时担任外交部部长助理的孔铉佑对韩国进行为期三天的访问，此次访问是当年7月8日韩美决定在半岛部署“萨德”后，中国外交高官第一次访问韩国。当时的韩联社报道称，中韩将就“中国撞沉韩国海警快艇”事件，并就朝鲜第五次核试验及相应的联合国安理会决议和“萨德”反导系统入韩问题等展开协商。

在“萨德”问题上，孔铉佑多次和韩国方面交涉。据报道，2017年韩国政府决定临时部署剩余“萨德”发射车后，孔铉佑召见当时的韩国驻华大使金章洙，要求韩方停止部署“萨德”和撤除装备。

同时，尽管公开报道显示，在出任半岛事务特别代表之后，孔铉佑尚未到访过朝鲜半岛。不过，对于世界瞩目的朝鲜半岛核问题，孔铉佑一直在其中斡旋，试图给东北亚地区乃至世界的火药桶降温。

2017年10月23日，在朝鲜进行了第六次核试验之后，孔铉佑会见了美国国务院对朝政策特别代表尹汝尚。随后，孔铉佑同韩国国家安保室第二次长南官杓就朝鲜半岛问题等进行了外交部门间沟通。双方再次确认实现朝鲜半岛无核化、和平解决朝核问题的原则，重申继续通过一切外交手段推动解决朝核问题。双方表示为此进一步加强战略沟通和合作。

10月31日，孔铉佑又会见了韩国外交部半岛和平交涉本部长李度勋，就朝鲜半岛问题深入交换意见。双方认为，应共同努力推动半岛无核化进程，维护半岛和平与稳定，继续通过政治外交手段寻求解决问题。双方表示将为此加强沟通和合作。

△孔铉佑（右一）会见李度勋

实现朝鲜半岛无核化任重道远，刚刚出任外交部副部长的孔铉佑还将发挥怎样的作用令人期待。

责任编辑：桂强