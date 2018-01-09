施一公请辞清华大学副校长 将全职执掌西湖大学

原标题：施一公近日请辞清华大学副校长，将全职执掌西湖大学

施一公 清华新闻网 图

钱炜

经多方渠道证实，中科院院士、著名结构生物学家施一公已于近日请求辞去清华大学副校长职务。此消息已经得到施一公本人的证实，但他表示，在辞去副校长之后，他将继续保留在清华的教授职务。他同时表示，这是为了将全部精力投入到正在筹建中的西湖大学，“脚踏两只船”也不符合他一贯的做事风格。

西湖高等研究院由施一公、饶毅、潘建伟、钱颖一等10人于2015年发起，是西湖大学的前身与筹建依托主体，由施一公担任院长。2017年3月，西湖高研院完成第一批博士生的招生工作，8月，浙江省政府正式批复成立西湖大学（筹）。

2017年12月7日，根据施一公在《浙商》年会上的发言，西湖大学将于2018年正式成立，定位为：“小而精、高起点和研究型、有限学科：聚焦科学技术”。目前，位于杭州云栖小镇的西湖大学校园建设工作已进入快车道，首期约30万平方米的校舍将于2020年底前完成。西湖大学将于今年进行公示。

施一公对《中国新闻周刊》表示，在这种情况下，如果继续担任清华大学副校长，既是对母校的不负责任，也不利于他为西湖大学的教职团队做出榜样。同时，他非常感谢清华大学多年以来对他的培养、支持与关怀。

2008年，施一公辞去美国普林斯顿大学终身讲席教授的工作，全职回到国内，2009~2016年期间担任清华大学生命科学学院院长，2015年起出任清华大学副校长至今。在他的治下，清华生科院有了长足进步，在结构生物学领域居于世界领先地位。

回国以来，施一公的经历并非一帆风顺：2010年，他与北京大学教授饶毅在《科学》杂志发表《中国的科研文化》一文，批评了中国科研文化的弊端；2011年，在第一次参选中科院院士时，施一公的落选引起社会上的种种议论；2013年，他再次申报中科院院士并于当年12月当选。

施一公于1967年出生于河南省郑州市，1987年保送入清华大学生物系，1995年获得美国约翰霍普金斯大学医学院分子生物物理学博士学位。

2015年12月11日，施一公当选为《中国新闻周刊》“影响中国”2015年度科技人物，并出席了当天的颁奖典礼。很少公开发表谈话的他在发表获奖感言时说：“我觉得从海外回来水土不服是正常现象，这也是融入的过程，既是我适应国内，也是我参与改良国内学术生态的过程。回国8年了，我已经完成了这样一个过程。”

清华大学是中国顶尖的高等院校，在英国《泰晤士高等教育》2017年9月公布的2018年“世界大学排名”中，清华大学位居第30名，是排名仅次于北京大学的中国高校。在教育部科学技术司发布的最新《2016年高等学校科技统计资料汇编》中，清华大学的年度科技经费高达50.79亿元，排名全国第一。

施一公从清华辞职转而全身投入西湖大学的运作，他的这一选择，必然考量了自己回国十年来的经历，以及国内政治经济环境的发展趋势。有分析人士认为，对施一公离开体制不必过度解读，这是人才的正常流动。对于施一公而言，体制内也许未必是大展手脚，施展抱负的最好平台。另一方面，美国的一流大学如哈佛、耶鲁与普林斯顿等都是私立大学，从中国目前新时代的改革大潮和长远发展趋势来看，中国本土也应该生长出优质、顶尖的民办高等教育机构。

来源：微信公号“中国新闻周刊”

责任编辑：张玉