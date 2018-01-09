“五毒县长”被查当日仍赌博 每局麻将3200元封顶

原标题：“五毒县长”图享乐 审查当日仍赌博

“五毒县长”郑亨日（资料图片）

“测量你血压偏高，喝没喝酒，和谁喝的？”“身上为什么带这么多现金？”

2017年9月14日，白山市政府原副秘书长郑亨日被立案审查，细心的审查人员发现，他身上有一股酒气。原来，就在前一天的工作日，郑亨日午餐和晚餐均与有关部门负责人一起吃饭、喝酒，而在中午和晚上酒足饭饱后，郑亨日组织打麻将。半夜人手不够时，郑亨日等人又玩起了“斗地主”，直至被审查当天的凌晨1时多才结束。每局麻将100元起步，3200元封顶，郑亨日身上的两万多元是打麻将赢来的。

除了违反中央八项规定精神，郑亨日还严重违反生活纪律，与多名女性长期保持不正当关系，多次流连洗浴中心等场所，被当地干部群众称为“五毒县长”，吃、喝、嫖、赌、贪样样俱全。

郑亨日不仅生活腐化堕落，追求低级趣味，沉迷吃喝玩乐，而且在日常工作中，接待讲究排场、追求档次，出门住星级酒店，坐超标准公车，吃山珍海味，多次借过年、过节、过生日之机，大肆收礼敛财。

经查，2006年至2016年，郑亨日利用传统节日等时机，违规收受40人所送礼品礼金共计171.51万元，且在党的十八大后仍不收敛、不收手。

由于郑亨日不廉洁、不团结，导致长白县的党政领导班子干劲不足，给钱办事的风气尤为盛行。

郑亨日在担任长白县县长期间，收受47个下属部门单位负责人款物，严重污染当地政治生态，损害党和政府的事业和形象。

“我变成现在这个样子，主要是长期不注重理论学习，丧失理想信念，没有很好地进行世界观、人生观、价值观的改造，满脑子都是吃喝玩乐，奢靡腐化、生活堕落，做人的底线都突破了，更不要说对党员领导干部的要求了。”随着审查工作的深入，郑亨日逐渐找到了自己违纪违法的根源，可为时已晚。

鉴于郑亨日还存在其他严重违纪问题，经报省委批准，省纪委给予其开除党籍、开除公职处分，涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。同时，省纪委对郑亨日违纪问题全省通报。

郑亨日简历：

郑亨日，男，朝鲜族，1966年10月2日出生，研究生学历，1990年7月参加工作，1988年5月加入中国共产党。

历任：

1994年11月，任共青团长白县委副书记；

1995年7月，任长白县十一道沟乡乡长；

1997年11月，任共青团长白县委书记；

2001年6月，任长白县长白镇党委书记；

2004年3月，任长白县副县长；

2008年3月，任长白县委副书记、县长；

2016年5月至今，任白山市政府副秘书长。

来源：吉林日报

责任编辑：桂强