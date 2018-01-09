又一戎装常委到任:吉林军区司令苗雨丰任省委常委

原标题：又一戎装常委到任：吉林省军区司令员苗雨丰进入省委常委班子

1月8日至9日，吉林省军区党委十三届二次全委扩大会议在长春召开。会议传达学习中央军委扩大会议、北部战区和中央军委国防动员部党委扩大会议精神，总结部署年度工作。省委书记、省军区党委第一书记巴音朝鲁出席并讲话。

在充分肯定省军区过去一年来工作取得的成绩后，巴音朝鲁指出，今年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决胜全面小康、建设幸福美好吉林、加快吉林全面振兴的关键一年。圆满完成各项目标任务，需要全省上下团结一心、共同努力。希望广大驻吉部队和武警部队官兵及民兵预备役人员全面领会、准确把握全省振兴发展的总体要求和主要任务，在全力做好军区各项工作的基础上，积极参与地方建设，促进军民融合发展，为不断开创新时代吉林振兴发展新局面作出新的更大贡献。

巴音朝鲁强调，要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，确保绝对听党指挥。自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。要旗帜鲜明讲政治，坚决维护和捍卫习近平总书记在党中央和全党的核心地位，确保官兵忠诚核心、拥戴核心、维护核心。要坚决贯彻落实军委主席负责制，确保广大官兵坚决听习主席指挥、对习主席负责、让习主席放心。要始终聚焦练兵备战，深入推进军事斗争国防动员准备。进一步强化忧患意识，深刻理解习近平总书记的战略判断和决策部署。进一步强化战斗力标准，坚持以习近平新时代强军思想为指导，牢固树立以战斗力建设牵引各项建设的思想。进一步强化使命责任，切实把对党中央、中央军委和习主席看齐追随的政治态度体现到具体行动上。要坚定不移推进全面从严治党，持续把作风建设引向深入。突出党的政治建设，永葆我党我军的优良传统和政治本色。严肃党内政治生活，切实增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。恪守政治纪律和政治规矩，营造清朗清净的政治生态和政治文化。持续纠正“四风”，严格贯彻落实中央八项规定《实施细则》。要深入贯彻军民融合发展战略，着力营造坚如磐石的军政军民关系。军地双方要切实把思想和行动统一到党中央的决策部署上来，把军民融合发展这篇文章做大做实，为国防和军队建设创新发展、为吉林新一轮全面振兴增添新的动力。

苗雨丰 吉林人大网 图

省委常委、省军区司令员苗雨丰，省军区政治委员邵忠海出席会议。

来源：吉林电视台吉视网

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责任编辑：张玉