轻伤不下火线的他 如今晋升少将

原标题：轻伤不下火线的他，晋升少将

法制晚报·看法新闻（记者 李文姬 编辑 岳三猛）近日，陆军晋升少将军衔仪式在北京隆重举行，有4名军官晋升少将军衔，其中就有陆军第80集团军政治工作部主任黄绪鸿。

看法新闻记者了解到，黄绪鸿曾任北京军区某机步师政委。该师拥有84年红色历史，培育出“侦察英雄”杨子荣。

去年5月25日，陆军第80集团军首长机关举行成立以来的第一次体能考核。政治工作部主任黄绪鸿考3000米前，腿崴伤了。主考问要不要终止考核时，遭到拒绝。当他拖着伤腿一瘸一拐到达终点时，现场监考的官兵都给他鼓掌点赞。

（黄绪鸿）

原北京军区服役全军优秀指挥军官

据公开报道，黄绪鸿曾长期在原北京军区服役，任北京军区某机步师政委。据了解，该师拥有84年红色历史的，是一支战功卓著、装备精良的机械化师。

这支部队诞生于平江起义，曾参与平型关大捷、天津战役、松骨峰激战等著名战役战斗，并培育出“侦察英雄”杨子荣、“战斗英雄”何万祥等一大批人们耳熟能详旳英雄模范人物。

黄绪鸿在采访中说道，在向信息化转型的过程中，有些东西是需要官兵一直坚守、一成不变的，比如对党、对祖国、对人民的忠诚不能变，对使命责任的担当不能变，勤奋刻苦的精神不能变。

上世纪六、七十年代，家庭出身好，肯吃苦，老实听话，这就是个好兵。到了八十年代，部队向机械化迈进，还要求士兵要有定的文化素养、有较强的身体心理素质和团结协作能力，这样才能当一名好兵。而进入新世纪后，对好兵的要求又有了新的变化，除了品格外，还需要“灵性”。

（第80集团军开训）

对于有人认为，信息化战争时代，武器就能决定胜负。黄绪鸿表示，无论在什么条件、什么环境下，人始终是战斗力生成中最主要、最积极、最活跃的因素。士兵对于陆军来说仍然是战斗力最基础的部分。片面夸大武器装备作用的“唯武器论”必须坚决摒弃。

据了解，在此期间，黄绪鸿还被解放军原四总部表彰为全军优秀指挥军官。2015年四总部发出通报，表彰100名全军优秀指挥军官、优秀参谋军官。这次表彰是依据有关规定，改进标准条件和评选办法后首次组织实施的。

不能拿着“旧船票”登“新客船”

2016年9月，陆军政治工作部出版的《人民陆军》透露，原任第38集团军某师政委的黄绪鸿大校接任第26集团军政治部主任一职，从此跻身副军职军官之列。

去年3月10日，黄绪鸿发表题为《在攻坚破障中推进转型建设》的文章。他写道，军队转型与变革，从一定意义上讲也是打仗，只不过作战对象不是敌军，而是影响和阻碍我们创造力发挥的思想观念、思维定势和经验习惯等。

在文章中，黄绪鸿引用了毛主席的比喻：“我们掌握的那点知识，今天用一些，明天用一些，渐渐告罄，就像一个杂货铺子，没货了就办不下去，需要进货。”今天推进部队转型建设，就必须坚持缺什么学什么、弱什么补什么，切实为转型储备足够的“货”。

黄绪鸿说道，陆军多年的发展为整个人民军队提供了宝贵经验。但经验有其历史局限性，特定条件下固然能推动实践，但如果一味盲从、不知变通，非但起不到正向作用，反而会约束人们思维，甚至阻碍事业的发展。因此，必须结合新的形势任务，创造性地借鉴原有经验。

“看看已有的经验哪些需要淘汰、哪些需要推陈出新，防止拿着“旧船票想登“新客船”。用创新驱动，防止不破不立，坚决克服“这不敢动、那不能改”的守旧守成守常心理，坚持扬弃结合、破立并举，激扬自我否定之勇气、敢为人先之锐气、舍故图新之豪气，营造勇于创新、鼓励成功、宽容失败的氛围”，黄绪鸿说。

曾拖着伤腿一瘸一拐跑完3000米

去年10月20日，新华社题为《核心领航新时代——解放军和武警部队代表畅谈维护核心听从指挥》的报道中提到，十九大代表、陆军第80集团军政治工作部主任黄绪鸿在谈到十九大报告时认为，国防和军队建设是中国特色社会主义伟大事业的重要组成部分，我国发展新的历史方位同样是国防和军队建设新的历史方位。

媒体报道称，这是黄绪鸿首次以陆军第80集团军政治工作部主任身份公开亮相。然而看法新闻记者注意到，其实早在2017年5月，黄绪鸿就以此身份露面。

去年5月25日下午，陆军第80集团军首长机关举行成立以来的第一次体能考核。这是一次不同寻常的考核。是对新集团军班子成员聚焦备战的基础检验，是对集团军机关干部能力素质的基础检验。

3000米考核中，出现了动人一幕：政治工作部的黄绪鸿主任考3000米前，腿崴伤了。现场保障的孟鲁建军医过来紧急处理，主考问黄主任要不要终止考核。他摇摇头说，军人轻伤不下火线，我腿崴了，就不坚持了，我这个主任还怎么给机关同志做思想政治工作？当他拖着伤腿一瘸一拐到达终点时，现场监考的官兵都给他鼓掌点赞。

当天下午进行的10X5米往返跑、体型测试、仰卧起坐、俯卧撑、3000米等5个课目的考核中，集团军部门以上领导一科不漏，一门不少，而且成绩全部合格。

责任编辑：张建利