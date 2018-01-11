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吉林商务厅原副巡视员姜伟军接受审查(简历)

吉林商务厅原副巡视员姜伟军接受审查(简历)
2018年01月11日 11:55 中央纪委监察部网站
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　　原标题：吉林省商务厅原副巡视员姜伟军接受组织审查

　　据吉林省纪委消息：经吉林省委批准，吉林省商务厅原副巡视员姜伟军涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。

　　姜伟军简历

　　姜伟军，女，汉族，1957年8月生，吉林市人，大学本科学历，1975年8月参加工作，1985年11月加入中国共产党。

　　1994年9月，任吉林省经济贸易委员会对外经济贸易处副处长；2000年8月，任吉林省经济贸易委员会贸易市场处处长；2004年6月，任吉林省商务厅机电产品进出口处处长；2009年3月，任吉林省商务厅机电产品进出口处（省机电产品进出口办公室）处长；2016年1月，任吉林省商务厅总经济师；2017年2月，任吉林省商务厅副巡视员；2017年9月退休。

　　来源： 中央纪委监察部网站

责任编辑：桂强

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