廖祥忠公示为中国传媒大学校长考察对象(图/简历)

原标题：廖祥忠公示为中国传媒大学校长考察对象

廖祥忠 新闻记者微信公众号 图

1月24日下午，教育部发布公示，廖祥忠为中国传媒大学校长考察对象。

廖祥忠，男，1968年12月生，中共党员，北京广播学院广播电视艺术学专业博士研究生毕业，教授，现任中国传媒大学副校长。教育部公示称：按照《党政领导干部选拔任用工作条例》《事业单位领导人员管理暂行规定》《高等学校领导人员管理暂行办法》，综合考虑民主推荐与年度考核、一贯表现和人岗相适等情况，经研究，确定廖祥忠为中国传媒大学校长考察对象，现予公示。考察组将于1月24日严格按照有关规定和程序，通过民主测评、个别谈话、设置意见箱和监督电话等方式，认真听取有关方面的意见，全面深入地了解考察对象的德、能、勤、绩、廉情况。

据网络资料，廖祥忠现任中国传媒大学副校长，教授、博士生导师。当代著名动画及新媒体教育专家。中国数字媒体艺术学科创始人，主持创建了我国数字媒体艺术本科专业及硕士、博士培养点。兼任教育部“动画、数字媒体教学指导委员会”副主任委员兼秘书长；教育部艺术教育委员会常务委员；中国动画学会副会长兼教育委员会秘书长；国家扶持动漫产业部际联席会议办公室专家委员会委员；中国传媒大学学术委员会副主任；中国传媒大学网络与未来社会研究中心主任。曾任中国广播电视“星光奖”评委、国家“五个一工程”奖评委、中国动画“美猴奖”评委、第19届上海电视节“白玉兰奖”动画国际评委会主席。

他率先在国内主持创立了“动画学”二级学科硕士生培养点和博士生培养点。我国数字媒体艺术专业创始人，主持创建了我国数字媒体艺术本科专业及其硕士生培养点、博士生培养点。著有专著《数字艺术论》（上、下）、《数字媒体艺术导论》等。

来源：“新闻记者”微信公众号

责任编辑：张玉