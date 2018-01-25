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青岛开往杭州高铁着火车体烧穿 车型曾被召回(图)

青岛开往杭州高铁着火车体烧穿 车型曾被召回(图)
2018年01月25日 15:03 中国经营报
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　　原标题：青岛开往杭州动车着火 车体已烧穿

　　中国经营报记者 路炳阳

　　1月25日11时53分，由青岛开往杭州东的G281次列车运行至定远站停车，电器设备发生故障，2号车厢起火冒烟。铁路部门立即启动应急预案，组织旅客疏散，没有人员伤亡。目前，原因正在调查中。中国铁路上海局集团有限公司1月25日13.11分发布微博证实上述消息。

　　中国铁路济南局集团有限公司（下称济南铁路局）人士对《中国经营报》表示，事发列车配属于济南铁路局，列车在途中就已开始冒烟，停靠定远站时火势加大，着火列车为CRH380BL。目前火势已经被扑灭，2号车厢右侧烧出一个4平方米左右的大洞。该车广告冠名“景芝景阳春”号

　　中车长春轨道客车股份有限公司和中车唐山机车车辆有限公司均是CRH380BL的制造商，目前还不清楚起火列车具体制造厂家是谁。2011年8月，因长客股份生产的CRH380BL型动车组连续发生热轴报警误报、自动降弓、牵引丢失等故障，被铁道部运输局暂时叫停出厂并召回。

责任编辑：桂强

动车起火动车
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