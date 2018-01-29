北京法院5年对43人宣告无罪 刑案律师辩护比达90%

新京报讯 （记者王梦遥 倪伟 戴轩 何强 吴为）5年来，北京全市法院共对43名公诉案件被告人依法宣告无罪。1月28日，在北京市第十五届人代会第一次会议上，北京市高院院长杨万明在法院工作报告中提到这一数据。

在谈到今后五年和2018年工作任务时，杨万明说，根据北京城市战略定位和新版总体规划，调整全市法院审判工作整体布局和资源配置，探索跨行政区划法院集中管辖涉外商事案件，促进国际交往中心建设。

审结职务犯罪案1549件

报告显示，从2013年到2017年，共审结刘志军受贿、滥用职权等职务犯罪案件1549件，其中，被告人原任省部级职务的9件，司局级职务的127件。

2013年7月8日，北京市二中院以受贿罪、滥用职权罪，判处原铁道部部长刘志军死缓。5年来，北京法院还依法审理了国家安监总局原局长杨栋梁受贿、环保部原副部长张力军受贿、云南省原副省长沈培平受贿、吉林省原副省长田学仁受贿、湖南省原政协副主席童名谦玩忽职守等职务犯罪案件。

在坚守防范冤假错案底线方面，共对43名公诉案件被告人依法宣告无罪，经最高法院指令，市高级法院对外省原审的董国贤职务侵占案和张继钊职务侵占、虚报注册资本案进行再审，依法宣告董国贤无罪，认定张继钊不构成职务侵占罪，依法纠正不当干预经济纠纷的刑事错案，增强企业家人身和财产财富安全感。

审结行政案件近7万件

在审结的案件中，“民告官”案件值得关注。数据显示，5年来审结行政案件69738件，其中，以国家部委为被告的案件9110件，行政机关败诉的案件约占10.9%。

杨万明说，在审理行政案件的过程中，法院对存在轻微程序违法但不实际影响相对人合法权益的行政行为，依法判决确认违法，但不撤销行政行为，保障行政管理有效进行。以当事人主动撤诉方式解决行政争议6283件，一批涉及棚户区改造、新机场建设等重大项目的矛盾纠纷得到妥善处理，在关停某水泥厂引发的行政案件中，促使区政府与涉诉企业就企业转型、职工安置等问题达成补偿协议。

重大案件审理

报告摘录 在依法惩治涉众型经济犯罪的同时，加大追赃挽损力度，依法审理“4·13”特大跨境电信诈骗等重大案件。

依法审特大跨境电信诈骗案

●解读 张凯闵、林金德等50人于2015年6月至2016年4月间，张家祥等35人于2014年6月至11月间，先后在境外针对大陆居民实施电信诈骗，骗取185名被害人2900余万元。

北京市检察院的工作报告中也提到了办理该案件的情况，该案一审判处张凯闵、张家祥等85人有期徒刑15年至1年9个月不等刑罚。

该案审判长、北京市二中院法官谭劲松回忆起该案办理过程说，该案是我国首次通过跨境司法合作，以遣返方式抓获数量众多包括台湾居民电信网络诈骗人员的案件，社会影响大；同时还是两高一部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》发布后，审理的首例涉案人员众多的电信网络诈骗案件，对以后类似案件的处理也有指导意义。

为此，办案法官学习了两高一部的意见，同时对照学习了此前的司法解释，认真研读了有关共同犯罪的刑法理论；此外，每个程序前都依法提前告知各诉讼参与人，以保障他们能及时参与诉讼；在提讯被告人时，逐一核实辩护情况，根据被告人的意愿为68人指定辩护律师76名，其中为37名台湾被告人指定辩护律师43人，充分保障了被告人的辩护权。

刑案律师辩护

报告摘录 启动刑事案件律师辩护全覆盖试点，试点开展后，被告人获得律师辩护比例从40%左右提高到90%以上。

被告获律师辩护比提至90%

●解读 2017年10月，司法部联合最高法推出刑事案件律师辩护全覆盖的试点办法，按照文件规定，刑事案件中的犯罪嫌疑人不会再因请不起律师等原因而在法庭上无人辩护，他们可以在案件审判阶段免费获得法律援助律师的帮助。北京被确定为8个试点地方之一，试点为期1年。

针对这一试点情况，市政协委员、北京市第一中级人民法院党组书记、院长吴在存感受到明显变化。他告诉新京报记者，此前一些事实清楚、证据充分的案件，或者不涉及重大存疑、特殊情况、犯罪嫌疑人不是未成年人的案件，很多被告人认为辩护与否没有太大区别，因此不太愿意聘请律师。但要求刑案律师辩护全部覆盖后，法院要和法律援助机构、公益律师紧密配合，工作量当然也随之增加。

对于这项工作的推进，吴在存认为，基层法院案件量大，而律师主要集中在中心城区，因此偏远地区的基层律师队伍配备需要进一步增强，一方面政策上要有所倾斜，吸引律师们前往这些地区服务；另一方面，也要强化律师的社会责任，让他们更多参与到公益案件中去。

责任编辑：刘德宾 SN222