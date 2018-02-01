2018春运大幕今开启 回家路上你要知道这10件事

原标题：2018春运大幕今开启，回家路上你要知道10件事！

2018年春运今日启幕！

春运至今已开展30多年，近年来40天的春运、近30亿人次的出行，被世界称为“人类最大规模的周期性迁徙”。

春运开始，年味浓了。可是，你抢到票了吗？今年“一票难求”局面缓解了吗？与往年春运比又有什么变化？

运量

2018年春运今日起至3月12日结束，比2017年晚了19天。国家发改革委副主任连维良表示，2018年春运预计全国旅客发送量将达29.8亿人次，与去年基本持平，但增速较前几年明显放缓。

客运结构将发生变化，其中，预计道路24.8亿人次，下降1.6%；铁路3.89亿人次，增长8.8%；民航6500万人次，增长10%；水运4600万人次，增长4%。

值得注意的是，道路运输预计下降1.6%，这是首次出现负增长。要问原因，主要有二：

一是高铁、民航等交通方式快速发展，民众出行选择更加多样，对沿线长途道路客运的替代和分流日益明显。

二是高速公路通车里程和私家车保有量持续增加，许多返乡、探亲、旅游等出行通过自驾车解决，道路客运压力有所减轻。交通部副部长刘小明表示，“全国84万辆营运客车能够满足运力需求”。

公安部交通管理局局长刘钊表示，截至2017年底，全国汽车保有量达到1.27亿辆，一年增加了2300多万辆，私人小汽车1.7亿辆。

特点

今年春运与往年相比，呈现几个新特点。

部分重点地区铁路矛盾有所缓解。2017年中国投产3000多公里铁路新线，“四纵四横”高铁网络已经形成，特别是兰渝铁路、西成高铁、渝贵铁路等线路陆续开通，西部地区的客运能力显著提升，“蜀道难”问题得到极大缓解。

其次，春节后运输压力较大。今年春节比2017年晚了19天，这意味着什么？

意味着，道路交通运行将呈现“节前分散、节后集中”的特点，尤其是节后探亲、旅游、学生、务工客流叠加，预计最高峰日客运量将超过1亿人次。

再次，道路保畅压力较大，近年私家车出行数量大幅增长，去年高速公路小客车流量同比增长14%以上，道路保安全、保畅通任务加重。

矛盾

需求和运力之间的矛盾，是春运30多年来不败的话题。

今年春运仍然紧张，这是由多种原因造成的：

国民经济增长，民众生活水平提高，带来人口流动性不断增强，公众商务往来、旅游休闲、探亲访友等出行需求持续增长。

另外，随着城镇化发展，农村剩余劳动力前往发达地区或周边城市就业，带来大量务工流，在春节前后集中出行。

其实“春运”并非中国独有，美国的感恩节、印度的恒河浴、中东国家的朝圣，都会带来不同程度的“出行难”。但中国春运短时间30亿人次的高峰出行需求，还是大大超过中国交通运输行业的日常运输能力。

供给

2018年春运是中共十九大后的第一年春运，为了迎战春运，中国政府做足了准备。

1月8日，国家发改委、公安部、交通运输部、安监总局、铁路局、民航局、中央军委后勤保障部等11个部门和单位联合召开会议，作出部署。

昨天，国家发改委、交通运输部等七部门又联合在国务院新闻办召开新闻发布会，向民众介绍2018年春运形势及工作安排。

铁路安排图定旅客列车3819对，每天增加直通临客287对，夜间临时动车组88.5对，节前和节后客座能力分别比去年增长5.2%和5.3%。

在航空客运方面，预计2018年春运民航将运输旅客6500万人次，同比增长约10%，约占民航全年运量的十分之一。民航局已经批复加班29110班，预计春运期间，民航每日执行航班突破15000班，提供座位数超过210万个，能够满足旅客出行需求。

道路共安排营运客车84万辆，共约2100万个座位；水运投入船舶2万余艘，共约100万个座位。

平安

“但2018年春运，多重不利因素叠加，道路交通安全面临严峻挑战。”公安部交通管理局局长刘钊表示，节后客流叠加，春运与“两会”叠加，气象部门预测春运期间东北、西南地区降水偏多，阶段性、局部性冰冻雨雪、能见度低等天气易发。

国是直通车在此提醒小伙伴们，一定要注意安全。

据刘钊透露，近五年春运期间，一次死亡3人以上的较大交通事故年均发生97起，私用车辆肇事致死人数占总数的58%，群死群伤事故发生率明显高于平日。

对此，交通运输部副部长刘小明表示，将开展跨部门安全大检查，用“五个加强”全力打造“平安春运”，坚决预防和遏制重特大事故发生。

一是加强安全隐患排查。交通运输部门组织运输企业对春运车辆状况、场站设施设备进行全面排查。

二是加强过程动态监控。督促道路运输企业加强营运车辆动态监控，及时提醒和纠正驾驶员交通违法违规行为，消除安全隐患。

三是加强工作人员培训。督促企业对驾驶员全面开展安全意识、防御性驾驶技能和应急处置能力培训。

四是加强应急管理。制定完善应急运输预案，做好应急运力和物资储备，提高恶劣天气等突发事件应急能力。

五是加强执法监督。多部门联合严厉打击春运期间非法营运、三超一疲劳等各类违法违规行为，维护市场秩序。

便利

安全、有票之外，追求便利。

以铁路为例，为做好2018年春运工作，铁路部门推出多项利民措施。

除了为贫困地区提供精准售票服务，铁路总公司还不断提升旅客购票体验，升级扩容后的12306售票系统，日售票能力已从1000万张提升至1500万张，且85%以上购票不再需要输入验证码。

铁路部门还在12306网站支付宝、微信支付功能基础上，推广售票窗口、自动售票机、列车车补、车站到补扫码支付。实施购票风险防控措施，防范各类恶意抢票插件。

此外，优化运输组织调度，积极发展公铁、空铁、空巴等联程运输，包括出租车、共享单车都尽力衔接好；增加农村、学校、企业的包车客运服务。

目前全国95%以上的二级及以上客运站基本实现省域联网售票，并可以通过移动端等方式购票。

厕所

铁路列车厕所卫生一直备受中国民众诟病，虽然往年春运期间，火车厕所可能都站满了人。

今年春运，铁路部门可能要给你一个不一样的厕所。

国家铁路局总工程师严贺祥表示，2018年春运期间，将全力推进列车“厕所革命”，开展铁路客运车站列车厕所状况专项体验式调查，加强厕所软硬件建设，做到合理配置、设备良好、正常使用备品齐全、干净整洁。

拼车

2017年，共享经济在中国发展的如火如荼，从网约车到共享汽车、共享单车，拼车既充分利用了闲置资源，又极大方便了中国民众的出行。

但拼车回家是否违法？怎么样的拼车不违法？拼车的正确姿势是什么？国是直通车记者问到了答案。

交通运输部副部长刘小明表示，春运期间，交通运输部鼓励民众通过相互拼车的方式出行，但将加大力度打击非法拼车运营。

如何界定非法与否？刘小明表示，非法拼车运营主要是拼车运营者多次规律性的往返某些线路，而拼车出行属于顺路捎带。他同时提醒拼车出行民众，出行前要与车主明确双方权利义务。

扶贫

近年来，扶贫成为中国各领域的主题词，春运一样不能忘！

据中国铁路总公司副总经理李文新介绍，铁路部门今年创新推出贫困地区旅客精准售票服务。

李文新在回答中新社国是直通车记者提问时表示，这是中国铁路总公司打好精准脱贫攻坚战、服务贫困地区群众出行的具体行动。

“对贫困地区旅客近年春运出行情况进行大数据分析，了解出行需求、乘车方向后，精准安排运力，预留票额。”李文新表示，措施推出后，目前已售出1400多万张票，在务工人员集中地，安排开行务工人员专列70多列。

闹心

春运期间，往返大陆、台湾两地的小伙伴们注意了！

近日，台湾当局以东方航空、厦门航空使用M503航线及其连接线为由，阻挠两家航空公司共176班春节加班机计划批复。东航和厦航迫不得已于30日宣布采取取消航班、无偿退票等后续服务保障措施。

中国民航局副局长王志清回应称，台湾当局一意孤行，为两岸同胞春节团聚人为设置障碍的行为：无聊！无奈！无语！无理！

“这是两岸春节包机自2003年开通以来首次受阻。”王志清表示，由于台湾当局一意孤行，设置障碍，致使数万名台胞春节团圆之路变得坎坷漫长。

王志清认为，事情发展到今天，实质并不是M503航路是否安全，而是“台湾当局某些人心理上不够健康”，希望台湾当局能够顺应民意，改弦易辙，尽快取消错误的做法。

民航局目前已对后续应对措施进行了部署。

一是，要求航空公司做好信息告知以及机票的免费退改签服务工作。

二是，及时调整航班计划，尽力协助台胞通过其他城市或通过“小三通”等交通方式进行中转。

三是，要求相关机场针对台胞返乡提供自助值机、温馨提示等便利性服务措施，全力配合各航空公司做好疏解和现场服务的保障工作。

交通运输部副部长刘小明同时表示，交通运输部正积极协调从事两岸海上客运的船舶公司为台湾同胞春节返乡提供便利。

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责任编辑：张建利