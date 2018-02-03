十九届中央首轮巡视启动 “一正二副”新阵容亮相

原标题：十九届中央首轮巡视启动

新京报讯 （记者王姝）十九届中央首轮巡视已正式启动，昨日，十九届中央第一轮巡视工作动员部署会召开。与此前的各轮巡视相比，十九届中央首轮巡视将副省级城市四套班子负责人首次纳入巡视范围，将对沈阳、大连、哈尔滨等10个副省级城市的四套班子主要负责人，展开巡视。

十八届中央巡视，先后共计组织开展了12轮巡视，在党的历史上首次实现了一届任期内中央巡视全覆盖。十九届中央巡视，也提出了一届任期内中央巡视全覆盖这一目标。中共中央政治局常委、中央巡视工作领导小组组长赵乐际讲话时强调：创新方法路径，做深做细基础工作，高质量完成一届任期内巡视全覆盖任务。

巡视范围

首巡沈阳等10个副省级城市

修改后的中国共产党巡视工作条例，将副省级城市纳入巡视范围，明确规定，中央巡视组的巡视对象和范围包括，“省、自治区、直辖市党委和人大常委会、政府、政协党组领导班子及其成员，省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院党组主要负责人，副省级城市党委和人大常委会、政府、政协党组主要负责人”。

依据上述规定，十九届中央首轮巡视，将沈阳、大连、哈尔滨、南京、厦门、济南、青岛、广州、深圳、成都等10个副省级城市党委和人大常委会、政府、政协党组主要负责人，一并纳入巡视范围。

上述10个副省级城市所在的7个省份，辽宁、黑龙江、江苏、福建、山东、广东、四川也在十九届中央首轮巡视范围之内。

此外，十九届中央首轮巡视还将对河北、山西、河南、湖南、海南、贵州、宁夏等省份及住建部、商务部、文化部、海关总署、国家体育总局、国家食药监总局、国家统计局、新华社、中国核工业集团有限公司、中国华电集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司、中粮集团有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司、中国储备粮管理集团有限公司、中国旅游集团公司、中国邮政集团公司等地方、单位党组织开展常规巡视，首轮巡视的巡视点共计30个。

巡视重点

做好巡视“后半篇文章”

在十九届中央第一轮巡视工作动员部署会上，赵乐际指出，要深入监督检查各级党组织和党员领导干部践行“四个意识”、贯彻党章和党的十九大精神情况；深入监督检查党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和夺取反腐败斗争压倒性胜利等情况，切实解决党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛、管党治党宽松软等问题，督促落实主体责任和监督责任。

赵乐际强调，开展巡视工作，发现问题是生命线、推动解决问题是落脚点。要着力发现违反政治纪律和政治规矩、领导干部腐败、群众身边不正之风、违反中央八项规定精神、干部不担当不作为、违规选人用人等突出问题。

赵乐际还提出，强化整改落实和成果运用，做好巡视“后半篇文章”，督促被巡视党组织落实整改主体责任，立行立改、真改实改、全面整改，对整改不力的严肃问责。

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巡视领导小组“新阵容”亮相

十九届中央第一轮巡视工作动员部署会上，中央巡视工作领导小组“一正二副”新阵容亮相：

●中央政治局常委赵乐际任中央巡视工作领导小组组长

●中央政治局委员、中央书记处书记，中纪委副书记、监察部部长、国家预防腐败局局长杨晓渡任副组长

●中央政治局委员、中央书记处书记，中组部部长、中央党校校长陈希任副组长

责任编辑：张岩