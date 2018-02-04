31省份监察委主任名单公布 均为当地省级纪委书记

原标题：31省份监察委主任名单公布

昨日，中纪委网站发布消息称，截至目前，31省（区、市）和新疆生产建设兵团均已选举产生省级监察委员会主任，并公布了全国省级监察委员会主任名单。

1/3省级监察委主任曾任职中纪委

新京报记者注意到，连日来，省级地方两会相继闭幕，作为本次省级两会上的一项重要人事议题，31省份目前都已选出省级监察委主任，他们同时都是当地省级纪委书记。近日，多个省份的省级监察委密集挂牌。

根据各地试点推进的情况，挂牌后的监察委，与同级纪委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。

从省级监察委主任的简历来看，“60后”官员达到26位，占比超八成，在31位省级监察委主任中，有两张女性面孔，分别是陕西省监察委主任贺荣和河北省监察委主任梁惠玲。

从履历来看，绝大多数省级监察委主任均非“本地”干部，多数人此前在中央部门或者外省份任职。

值得一提的是，省级监察委主任中，至少有11人曾有在中纪委任职的相关经历，多人可谓反腐战线上的“老兵”。

今年全国人代会将审议监察法草案

2016年11月7日，中央纪委监察部网站发布消息，中共中央办公厅印发《关于在北京市、山西省、浙江省开展国家监察体制改革试点方案》，部署在3个省市设立各级监察委员会，由省（市）人民代表大会产生省（市）监察委员会，作为行使国家监察职能的专责机关。

改革后，三地监察对象从137.8万人增至301.3万人，增幅118.7%。试点期间，三地均多次使用了全国人大常委会授权的留置、讯问、扣押、搜查、勘验等12项调查手段。截至去年12月，浙江就对160个监察对象采取了留置措施。

2017年10月末，中办印发的《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案》发布，提出在2017年底2018年初召开的省、市、县人民代表大会上产生三级监察委员会，使改革与地方人大换届工作紧密衔接。

去年底到今年初，各地县市两级监察委纷纷挂牌。随着各省区市两会在1月下旬的闭幕，全国31个省份均已选出监察委主任，这意味着31个省级监察委全部诞生。

1月30日，十二届全国人大常委会第三十二次会议表决通过相关决定，十三届全国人大第一次会议3月5日召开，会议将审议宪法修正案草案和监察法草案。

去年6月和12月，全国人大常委会曾对监察法草案进行两次审议。其间，该草案还曾公开征求社会各界意见。第二次审议期间，全国常委会组成人员认为，该法案经过修改和公开征求意见，已经比较成熟。

新京报记者 沙雪良

责任编辑：张岩