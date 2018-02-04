人民日报谈工作者办事推诿:假期没到状态哪能放假

原标题：假期没到 状态哪能先放假（微调查）

几天前，小周来到西部某市的一所创业服务中心咨询创业贷款政策，没承想碰了一鼻子灰。“现在申请贴息贷款，年前肯定办不下来！”一名工作人员有些不耐烦，“年后再来吧！”

临近年关，部分工作人员的“年前综合征”开始“发作”：还没到假期，状态却已“放假”，经常把“过了年再说”挂嘴上，让办事群众心里添堵。

“又不是急事儿，为啥要赶在年前”

见小周碰壁后还有些“不死心”，工作人员劝道：“你这又不是急事，为啥要赶在年前？”

空荡荡的服务中心，仅有3名工作人员在岗，其他服务窗口的灯都暗着，不见人影。“这些工作人员去哪儿了？”面对记者的询问，现场的工作人员并未明确答复。

“连着好几天都找不到人。”另一位前来办事的群众失望地摇了摇头。

“签个到，点个卯，年前上班走一走瞧一瞧。”——这种现象似乎被部分工作人员默认为“惯例”。“每年一到这个时候，部分窗口工作人员就出现工作不在状态的情况，影响很不好。”西南某市便民服务中心主任李某坦言。

记者走访了其他几个地方，也遇到类似情况。

“都到这会儿了，该让我们歇歇了”

1月29日上午，西南某市交警某大队，不少市民前来办理业务。

在某业务窗口，两名工作人员一直交头接耳，时不时传出笑声。窗口外，办事群众排起长龙，两人的交谈却一直未断。“就知道聊天，我要去投诉！”一位等候已久的群众表示不满。

对此，工作人员并不以为然：“一年忙到头，都到这会儿了，该让我们歇歇了。”还有的工作人员更是理直气壮：“我们服务的对象是企业，他们都陆续放假了，根本没什么业务。比起干坐在这儿，做些自己的事也很正常！”

为破除部分工作人员“等过年”不在状态的现象，不少地方开展了专项治理。“我们成立了多个明察暗访小组，一旦发现纪律松懈、无故空岗等行为，一律严肃追究。”云南省昆明市官渡区纪委党风政风监督室主任刘永甜表示。

“马上能办的事，决不能拖到年后”

“既然已明确规定节假日时间，我们就应该不折不扣执行。”山东省日照市岚山区委主要负责同志介绍，去年以来，针对年节前后服务效能低下等问题，该区采取日常检查、突击抽查等方式，查处不作为、慢作为等问题16起，给予党纪政纪处分11人。

1月29日下午，山东岚桥港有限公司员工安宁来到岚山区行政服务中心办理6笔企业股权出质设立登记业务，企业质权人当晚要携带相关手续急赴济南。

两名工作人员了解情况后，在政策范围内为企业开辟绿色通道，实施“容缺办理”（即企业已经具备的资料先行受理，企业后期再按要求及时将资料补齐）。等业务办完，夜幕早已降临。“马上能办的事，决不能拖到年后。”工商部门窗口工作人员刘煜表示。

通过持之以恒强化作风建设，很多地方也像岚山区一样，“等过年”的少了，“马上办”的多了。

临近春节，作风松弛在部分单位“冒头”。越是这个时候，就越考验服务意识和工作作风。年前劝群众“过了年再说”，年后又推托“十五后再来”，既给群众造成诸多不便，更损害了党和政府的形象。“作风建设永远在路上”，少一些“等等再说”的拖延，多一点“马上就办”的劲头，才能打通作风建设“最后一公里”， 真正赢得群众的认可。

——编 后

责任编辑：张岩