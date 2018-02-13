疾控中心主任:流感病毒难预测 疫苗或年内上市

原标题：国家疾控中心主任：流感病毒难预测，四价流感疫苗或年内上市

张磊

近日，一篇名为《流感下的北京中年》的文章刷爆微信朋友圈，流感话题再度引发关注。那么，如何看待今年的流感疫情？政府和社会又该如何应对？小新君就此采访了中国疾病预防控制中心主任、中国科学院院士高福。

不排除仍会“押错题”

“看完这篇文章，我很欣慰。”高福告诉记者，面对家人离世，虽然深感悲伤，但文章作者仍能用科学态度理性看待当下流感防控面临的问题，这一点难能可贵，“这恰恰是目前全社会亟待提高的地方。”高福同时表示，希望对该文的关注亦能促进公众对流感的重视，改变以往一些错误观念，比如认为流感对中国人不敏感，进而不重视流感。

谈及今年的流感疫情，高福感慨颇多。“病毒和人类，可谓你中有我，我中有你。比如肠道中的噬菌体就是一种病毒。”高福说，对于天花病毒，人类通过疫苗最终取得了压倒性胜利，这一方面证明了科技发展给人类带来的福音，但另一方面，从历史的眼光看，也可能仅仅因为它是病毒中较好攻破的“软柿子”。

“流感病毒则不然。”高福说，人类已知的季节性流感病毒共有4个亚型，包括甲型（亦称为A型）的两个亚型，分别为H1N1（甲1）和H3N2（甲3），和乙型（也被称为B型）的两个系，Victoria和Yamagata系。“这4种亚型病毒在人群中都普遍存在，每年都会流行，但具体到明年，4个病毒究竟谁占流行优势不好预测，仍需科研攻坚。”高福解释，流感病毒变异有抗原性变异、宿主范围以及对非特异性抑制物敏感性等方面的变异，但最主要的是抗原性变异。流感病毒的抗原性变异与其他病毒不同，其特点是表面抗原HA和NA易变异，这种变异幅度的大小，则直接影响到流感规模。

若变异幅度小，属于量变，可引起中小型流行。如果抗原变异幅度大，属于质变，将形成新的亚型，此时人群普遍缺乏对它的免疫力，往往引起较大的流行，甚至世界性流行。当新的流感病毒亚型出现时，人群普遍对其缺乏免疫力，因此容易引起大流行。“1918年的大流感就是如此。”

快速的变异也使得人类不易捕捉流感病毒飘忽不定的行踪，这也是今年疫苗“押错题”的重要原因之一。“以目前的科研水平，预测流感病毒是世界性难题。”高福坦言，目前预测主要依靠全球对历年流感的监测数据汇总，预测哪个病毒本身占优势，或者从趋势上看，近期哪种病毒流行比较多，进而对下一个季节的优势病毒进行推测。“这也是世界卫生组织确定流感疫苗组分（疫苗毒株）的基本原则。”

高福说，“押错题”很大程度上源于我们对流感病毒的认知不足。正如阿喀琉斯之踵是荷马史诗中的英雄阿喀琉斯的致命的弱点，我们还没找到流感病毒的阿喀琉斯之踵，就需要科技的发展。“不排除今后仍有’押错题’的可能性，但随着科研水平的提升，我们的错误率在逐年下降。”

四价流感疫苗有望年内上市

高福透露，季节性流感病毒共有4个亚型，目前四价流感疫苗已在欧美上市，我国下半年也有望上市国产的四价流感疫苗，但他表示，接种该疫苗也仍不能保证百分之百“躲过”流感。

而这，也是今年流感疫情中公众的另一个质疑：既然打疫苗不能保证百分之百预防，那为何还要接种？对此，高福解释，作为一种公共政策，是否接种疫苗取决于预防接种项目的成本、成本收益分析情况、预防接种服务能力等因素。“相比勤洗手、戴口罩等非特异性防护措施，流感疫苗是最有效的流感预防措施。”高福说，中国疾控中心曾对流感造成的经济负担进行调查，结果显示，流感直接造成的医疗费用负担加上间接造成的误工费用，门诊是400元到1000元之间，住院是4000元到10000元。老年住院患者的负担更是达到14000元。相比之下，接种疫苗只需要花费几十块钱，符合成本效益的经济考量。

中国疾病预防控制中心副主任冯子健此前在接受采访时表示，我国流感疫苗的接种率不高，不到2%。大概每年供应市场的有2600万人份疫苗，但只打了2000多万人份。接种的数量还是太少。对此，高福坦言，作为涉及公共政策，提高流感疫苗的接种率，确实需要政府的高度重视，增加投入，至少在老幼和职业人群中进行免费接种。“从疾病负担角度看，即便财政投入大些，也是值得的。”

来源：健康报

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责任编辑：张义凌