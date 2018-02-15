媒体探访八达岭野生动物园:游客开窗喂熊无人管

原标题：八达岭野生动物世界因猛兽区电网不够高、设施破旧、标识杂乱等问题被警告，限期半年整改

野生动物园探访：游客开窗喂熊无人管

昨日，北京八达岭野生动物世界黑熊区，一名私家车司机打开车窗向黑熊投喂食物。新京报记者 吴江 摄

猛兽区增设的隔离电网高度不够、游客公共休息设施破旧、标识系统造型不统一……近日，北京市旅游委发布《2017年北京市A级旅游景区质量等级复核结果公告》（简称《公告》），其中，八达岭野生动物世界因存在上述问题被警告，并限期半年整改。

《公告》称，根据《旅游景区质量等级管理办法》和《旅游景区质量等级的划分与评定》的规定，北京市旅游景区质量等级评定委员委托第三方机构，成立专家组对全市111家3A级旅游景区和7家限期整改和延期复核的4A级景区开展质量等级复核工作。针对首轮复核不达标景区，组织不同专家组进行了第二次明察和第三次暗访。

《公告》显示，复核不达标景区为7家，包括警告并限期半年整改的5家景区，整改期为今年2月5日至7月4日。其中，八达岭野生动物世界主要问题为：观览大巴缺少导游或引导人员，对自驾车游客游览前进行的安全提示和安全告知落实情况缺少有效监管手段；猛兽区增设的单层隔离电网高度不够，安全隐患仍未消除；游客公共休息设施破旧、不整洁、不统一；厕所卫生脏乱、有异味；垃圾箱造型简陋破旧且不统一，与环境不协调；标识系统造型不统一，与景观环境不协调；动物展区及游览区域环境卫生较差，存在乱堆乱放现象；部分建筑物有污迹、剥落现象等。

2月14日，新京报记者对八达岭野生动物世界进行实地探访，发现上述问题均不同程度存在。八达岭野生动物世界相关负责人表示，针对公告中指出的问题，园方表示正逐步推进整改工作。

探访1 自驾车游览 安全提示少

2月14日中午，新京报记者乘坐八达岭野生动物世界观览大巴，发现车上除13名游客外，工作人员只有一名司机，在整个游览过程中，车上并无导游或其他工作人员指示引导。驶出猛兽区后，司机提示，可继续乘坐观览大巴返回，如需自行游览也可下车。

而在自驾车入园时，工作人员发放了“自驾车游览六严禁”告知卡，并要求在《自驾车入园游览协议书》签字。协议书第六条表示，乙方（自驾车责任人）自驾车游览猛兽区时，必须关闭车门锁，严禁离开自驾车辆，严禁携带和投喂食物，严禁开窗，严禁逗留，保持顺畅通过，严禁酒后驾车游园，严禁携带宠物游园。

签字完毕后，工作人员叮嘱了一句“不要开窗”，并无其他详细提示。

路过黑熊区时，一辆黑色帕萨特轿车停在电网旁，车上男性驾驶员打开车窗，向电网内投喂食物。记者在现场停留了5分钟左右，未发现有工作人员在附近值守并提醒、制止上述行为。

探访2 猛兽区设电网 高度不一

新京报记者当天探访发现，园内猛兽区已全部安装了电网，但电网高度不一，电网高度多数为1.2至1.5米，最高处为2米左右。

白虎区、非洲狮区的电网普遍在1.2至1.5米，电网结构为单层横线状。在东北虎区的一处山坡上，电网高度达到2米左右，电网栏杆也刷成了黄、黑相间的警示颜色。狼区的猛兽也被围在网状的栏杆内。

在去年对八达岭野生动物世界的多次探访中，记者发现熊区并未安装电网。在此次探访中，熊区全部加装了电网。其中，熊区前半段为铁栏杆与电网叠加在一起，高度1.5米左右；后半段为单层横线状电网，高度1.2米左右。

探访3 部分厕所存异味 设备损坏

此外记者还发现，园内共设有4处公共厕所，分别在正门口、正门内、公共休息区及温顺动物区道路旁。

其中，正门口厕所处于关闭状态，门上贴有“厕所改造停用”提示语。公共休息区内厕所虽然设备略显陈旧，但总体上整洁、无异味。正门内厕所则有严重异味，部分蹲位脏乱未冲洗，且有两处男用尿池损坏覆盖黑色塑料布。门口处，一个洗手池水龙头已经损坏，不停有水滴漏。

上述四处厕所外观均十分破旧，建筑物表面大面积水渍且有墙皮脱落，顶部的瓦片也残缺不全。

探访4

座椅破旧不堪 标识杂乱

《公告》提及，八达岭野生动物世界游客公共休息设施破旧、不整洁、不统一；垃圾箱造型简陋破旧且不统一，与环境不协调；标识系统造型不统一，与景观环境不协调。新京报记者探访发现，该情况确实存在。

在景区公共休息区，供游客休息的座椅全部破旧不堪，如连体形座椅摆放杂乱、表面褪色落灰，部分座椅已经倾斜变形，少数座椅由于塑料质的表面已经脱落，而不得不使用铁丝固定。

此外，垃圾桶的造型不一，在公共休息区，垃圾桶大部分已褪色、变形或生锈。

整个景区的标识也较为杂乱，形状、颜色、大小五花八门，且提示语有重复现象。在猛兽区入口处，左侧有黄色指示牌“珍爱生命禁止下车”，右侧紧挨着一块枣红色指示牌，上书“动物散放 关好车窗 锁好车门 严禁下车”，而右侧门上的指示牌又变成了蓝色。其他如“地网有电 禁止停车”、“高压危险”、“自驾车游园须知”等指示牌大小、形状、颜色均不一致。

回 应

八达岭野生动物世界：开园20年设施陈旧

2月14日中午，八达岭野生动物世界办公室主任刘维世告诉新京报记者，园方已关注到北京市旅游委发布的《公告》，但目前尚未收到正式通知，相关领导已赴旅游委了解情况。

针对观览大巴缺少导游或引导人员，刘维世表示，此前观览大巴上确实设有导游，但因冬季游客较少，园方对导游人员进行了调休放假，待开春天暖后，导游人员将全部到位。

就标识系统造型不统一，与景观环境不协调问题，刘维世表示，园区内标识系统是多批次建立的，颜色、形状不统一等情况确实存在，目前正在逐步更换统一。

至于游客公共休息设施破旧、不整洁、不统一，垃圾箱造型简陋破旧且不统一，与环境不协调等问题，刘维世表示，八达岭野生动物世界自1998年开园已近20年，部分设施陈旧、损坏在所难免。自“7·23”老虎伤人事件之后，园区游览量下降，资金方面受到影响，导致设备更换等问题得不到解决。目前正在努力解决这一问题。

对于《公告》中提及的电网高度不够问题，刘维世认为，园区猛兽区已陆续全部加装了电网，电网高度是园区长期以来根据不同猛兽习性设定。

本版采写/新京报记者 卢通

责任编辑：张迪