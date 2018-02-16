春晚上敬礼的将军 号称导弹发射场“定海神针”

原标题：将军亮相春晚现场，来头不小

在2月15日晚的央视春晚，一位身着军装的解放军将军，也来到了现场。

当晚23时许，主持人康辉走到春晚观众席，介绍了5位第六届全国道德模范先进人物。其中一位穿军装的先进人物，从座位上站起身来，面向大家敬了一个军礼。

康辉介绍，他是“敬业奉献模范”、导弹专家谭清泉。

去年11月，由中宣部、中央文明办评选表彰的第六届全国道德模范名单公布，谭清泉当选为敬业奉献模范。

据公开资料，1956年出生的谭清泉，是火箭军某导弹旅高级工程师，专业技术少将军衔，享受国务院政府特殊津贴。

《解放军报》介绍，谭清泉入伍41年来，钻研了某型导弹的五大专业，提出10多项技术改进方案，破解200多个技术难题，研发模拟训练装备80多（台）件，4项科研成果获得军队科技进步奖，编写专业教材28本（套）。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，2次荣立二等功、6次荣立三等功的他，在导弹发射场上有两个外号——“装备神医”、“定海神针”。

他曾在执行导弹发射任务过程中，检测出一家大型军工企业生产的导弹，存在技术误差，而与该企业的军工专家们严厉交涉。

这是一家知名大型军工企业，拥有该领域的权威专家。当时谭清泉来到该企业后，专家们拍着胸脯保证说：产品出厂前都经过严格测试，绝不可能是产品质量问题，可能与操作精度和判读有关。

双方“差点拍起了桌子，交涉不欢而散。”

对此，谭清泉进行分析论证，做了一份20多页的《关于数据超差问题分析报告》。由此，厂家和专家们承认该导弹在生产、把关中存在问题，并组织将装备返厂维修。

2003年8月，他还借鉴航天卫星发射经验，首先提出在导弹发射阵地完成技术阵地测试。他将方案修改完善后，使某型导弹的发射流程，缩短了一半。

工作中的谭清泉（左前）

“政事儿”注意到，由于长期“每年160多天战斗在导弹阵地，每天工作十几个小时”，2011年，谭清泉几次晕倒在阵地，被诊断出患有肺癌。在经历开胸手术后，他被切除了一叶肺。

然而，仅仅休养了4个月后，谭清泉就重新回到一线工作。

2012年，原二炮某部队首次组织一项危险系数极高的训练，他负责技术把关工作。

当时妻子对他说：“待在山沟里吃苦受累几十年，现在你老了，又得了重病，不能再这么不顾死活了！”

谭清泉则说：“继续工作，就是对我最好的治疗，只有干起工作来，我才觉得自己不是病人。”

这段时间，他带领技术骨干历时3个多月，解决了一批技术难题。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，谭清泉在2015年9月，被中央军委授予“砺剑先锋”荣誉称号。

当月14日，时任总政治部副主任贾廷安在荣誉称号命名大会上，宣读了习近平签署的授称命令，并向谭清泉颁发了一级英模勋章和证书。

一年后，2016年8月，谭清泉晋升专业技术少将军衔。

一个月后，当年9月，谭清泉达到最高服役年限，此时，他向组织递交了延迟退休报告，获批准延迟3年退休。

去年12月，他在《中国纪检监察报》上发文，曾评价了自己的健康和工作。

他在文中说：“虽然现在我年龄偏大，又身患肺癌，体力、精力大不如前。但我感到，虽然我生理上的肺已经切除了，但精神上的肺不能枯朽；健康失去了，理想和意志必须坚持。”

“也许我孱弱的身躯明天就倒下，仍要用尽最后一分力气，破解实战化训练中的技术难题，践行我曾经许下的强军誓言。”他写道。

责任编辑：桂强