核潜艇之父遭“律师”侮辱？官方:其资格早已注销

原标题：核潜艇之父竟遭“律师”恶毒侮辱 官方：其资格早已注销

今年春晚，最珍贵的一份新春祝福来自谁？不是哪个演员、明星，而是这位白发苍苍的老人。

已经94岁高龄的黄旭华院士，被称为“中国核潜艇之父”，为了大国重器，隐姓埋名三十年，连父母都不知道他的去向。

“时刻严守国家机密，不能泄露工作单位和任务；一辈子当无名英雄，隐姓埋名；进入这个领域就准备干一辈子，就算犯错误了，也只能留在单位里打扫卫生。”当年的核潜艇研制团队牺牲了宝贵的亲情。

他说：对国家的忠就是对父母最大的孝，我相信终有一天我的家人会谅解我，能够理解我为国家所做的工作。

然而，对于这位默默奉献一生的老人，有人竟在互联网上对他肆意侮辱

而且这还不是第一次。

这人是谁？他的微博认证为“山东日照德与法律师事务所律师”，还曾晒出自己的法律职业资格证书，显示其真实姓名为禚宝伟。

不过，官方“打脸”来得快。今天下午，日照市律师协会官网发布声明，指出禚宝伟早已于去年8月注销律师资格，并对其言行进行谴责。

以下为声明全文：

关于对禚宝伟春节期间利用微博发表不良言论问题的声明

2018年2月15日23时许，禚宝伟利用新浪微博账号（禚律师 a6j，该账号实名认证为山东日照德与法律师事务所律师）发表不良言论，诋毁中国“核潜艇之父”黄旭华院士，引发广大网友愤慨和不满。事发后，日照市律师协会高度重视，立刻开展调查。现就有关情况声明如下：

一、禚宝伟现在不是执业律师。禚宝伟原系山东德与法律师事务所律师，2017年8月8日注销律师执业证书，同时注销我协会个人会员资格，现不具有律师身份。

二、我协会对禚宝伟打着律师旗号诋毁中国“核潜艇之父”黄旭华院士的言论表示强烈不满和严正谴责。

三、我协会已通过山东德与法律师事务所与禚宝伟本人取得联系，要求其删除该条微博，取消律师实名认证。同时，将该情况通报禚宝伟现工作单位，建议对其依法作出处理。

日照市律师协会

2018年2月17日

来源：观察者网

责任编辑：霍宇昂