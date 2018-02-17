解放军外交部春节加班干了啥？

来源：长安街知事微信公众号

原标题：外交部加班，解放军无休

撰文 | 刘柳

春节，本是千家万户团圆的日子。然而，这样的节日对军人来说，更意味着坚守与责任。

据《解放军报》消息，大年三十当天，北部战区空军航空兵某旅多次前往空域查证不明空情。

该旅是人民空军首批组建、首支参战、首获战功的航空兵部队，常年担负日常防空、海上维权等重大任务，每年战斗起飞数百架次。

节日期间，不明空情数量往往会大幅上升，但不管是不是敌情，都必须按照处置真正敌情的预案进行警巡。有时飞行员刚走下警巡飞机，就要直接爬上战斗值班飞机。

“战备无小事，哪怕雷达发现空中有芝麻粒大小的异常，都必须起飞查证清楚、稳妥有效处置。”旅长程远森介绍说，“这种情况很多，因为你不知道这是擅自闯入的航空器，还是周边老百姓无意放飞的气球。”

过年期间，为了守护祖国的海疆，中国海警除夕初一都在忙碌。

海外网援引日媒报道，中国海警连续2天巡航钓鱼岛。继15日中国4艘海警船在钓鱼岛毗邻区海域巡航之后，16日，又有4艘中国海警船在钓鱼岛毗连区海域航行。

对此，日本海上保安总部无理警告中国海警船勿靠近其所谓的“领海”，并持续展开监视。

除了钓鱼岛，南海附近也十分“热闹”。据环球网消息，美国卡尔•文森号航空母舰战斗群这几天进入南海巡逻，并将于3月访问越南。当地时间2月14日，美军还邀请法新社国际媒体及部分菲律宾官员登上航母参观采访。

“美国的存在很重要”，卡尔•文森号航母战斗群指挥官、海军少将约翰•富勒对记者说，“很明显，我们正在南海 ，我们在行动”。

在中印边界，印度总理莫迪大年三十赴所谓“阿鲁纳恰尔邦”活动，这实际上是印度非法占领的中国藏南地区。中方从来不承认所谓的“阿鲁纳恰尔邦”。

对此，外交部初一加班表态，强调坚决反对印度领导人到争议区活动，将向印方提出严正交涉。中印双方就妥善管控争议达成过重要共识，正在通过谈判协商解决两国间的领土争议。中方敦促印方恪守承诺和有关共识，不要挑起任何使边界问题复杂化的事端，珍惜两国关系来之不易的改善势头，为边界谈判和两国关系发展营造有利氛围。

同样是在初一，中国空军接连发布两个重磅。率先出炉的是新春宣传片《大国新佩剑 护航新时代》。2分36秒的实战化军事训练影像中，记录着空军歼-20战机实战实训和空军苏-35战机战斗巡航的宏阔图景，生动展现了空军飞行员逐梦空天、捍卫空天、建功空天的底气胆气和豪气。

随后，“战神”纪念封发布，主题是“中国空军多架轰-6K战机展翅远洋南海”。

关注军事的小伙伴们对轰-6k肯定不陌生，它曾经多次警巡东海、战巡南海、砺剑远洋。

去年11月23日，空军航空兵某师近日组织轰-6K等多型多架战机，前出第一岛链，编队飞越巴士海峡和宫古海峡开展远洋训练，飞赴南海战斗巡航，受到海内外舆论广泛关注。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，在新年度开训以来，轰-6K战机已连续开展跨昼夜、长航时滚动训练，部队紧急出动能力得到检验提升。装备轰6K的空军航空兵某师师长郝建科表示，要持续深化实战化军事训练，不断提高海上体系作战能力，朝着召之即来、来之能战、战之必胜的目标前进。

国家安全这道防线没有节假日，也正是因为坚持常态化和实战化的战备执勤、战备训练，人民军队才能在一次次的砺剑中不断提升打仗本领。

此时此刻，无论是在雪域高原的边防哨卡、还是在天蓝海阔的南海岛礁，人民解放军都正以枕戈待旦的状态坚守站位。他们在天南海北守护着万家灯火，确保全国人民安心过年。

责任编辑：桂强