中国4艘海警船春节连续两天巡航钓鱼岛

原标题：大年初一不休息！中国4艘海警船继续巡航钓鱼岛
资料图（NHK新闻网）
海外网2月16日电 在日本媒体15日（中国除夕）报道了4艘中国海警船在钓鱼岛毗邻区海域巡航之后，16日，又有4艘中国海警船在钓鱼岛毗连区海域航行。
据日本NHK新闻网报道，日本第11管区海上保安总部透露，其在当地时间16日下午3点左右发现4艘中国海警船在钓鱼岛黄尾屿外侧毗连区海域附近航行。对此，日本海上保安总部无理警告中国海警船勿靠近其所谓的“领海”，并持续展开监视。
就在此前一天的15日，日本NHK新闻也援引该海上保安总部的消息称，4艘中国海警船在钓鱼岛毗连区海域航行。
值得主意的是，14日晚，日媒也曾报道中国4艘海警船在钓鱼岛毗连区海域航行，13日则有3艘中国海警船巡航钓鱼岛，并称这些海警船一度进入钓鱼岛领海内航行。中国国家海洋局网站也证实称，2018年2月13日，中国海警2307、2502、31240舰船编队在我钓鱼岛领海内巡航。
针对钓鱼岛问题，中国外交部发言人华春莹曾表示，钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国领土。中国政府公务船在有关海域的巡航执法正当合法。中国维护领土主权和海洋权益的决心和意志坚定不移，今后将继续开展有关巡航执法活动。
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