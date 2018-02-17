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西藏官方消息:大昭寺局部发生火灾 已扑灭无伤亡

西藏官方消息:大昭寺局部发生火灾 已扑灭无伤亡
2018年02月17日 22:22 澎湃新闻
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　　原标题：拉萨大昭寺局部发生火灾，火灾已迅速扑灭，无人员伤亡

　　2018年2月17日，18时40分，拉萨大昭寺局部发生火灾，火灾已迅速扑灭，无人员伤亡周围一切秩序正常，区党委书记吴英杰第一时间赶赴现场指挥。

　　另据中国之声微博：

　　西藏官方最新消息：无人员伤亡，无文物损坏。

　　来源：西藏日报

责任编辑：霍宇昂

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