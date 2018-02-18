老师傅每天推开故宫午门 不光有技巧还有这些讲究

原标题：新春走基层 | 每天推开故宫午门 不光有技巧还有讲究

来源：法制晚报

“每天早上，听到故宫大门打开的声音，有一种仪式、神圣感”。在故宫工作多年的老师傅“才队”是一名老北京，今年55岁。每天清晨他从故宫博物院北侧的神武门出发，经过东筒子、箭亭广场、东马道，走到午门，和7、8个同事一起推开午门。

每天开午门 有诀窍有讲究

这是“才队”数年前每天早上的工作安排，如今已经有一批80、90后接了“才队”的班，负责每天早晨开启故宫大门。

改变的是开门人，不变的是从事这份工作的热情和初心。王兴就是新生代开门人中的一员。

早上7：00在“御膳房”吃过早饭后，90后小伙子王兴和同事来到位于故宫神武门东侧的钥匙房。钥匙房不大的长方形柜台上堆满了钥匙袋，帆布的、米白色，上面标注了名字，“西华门、东华门、午门、慈宁宫、永寿宫……”。每天早上，故宫里各个部门的工作人员到钥匙房领取钥匙，傍晚关闭、锁门，然后将所有钥匙交回。

警卫处的队员们上岗前先领用各种大门钥匙，钥匙用布包装着，写上地点编号

“下面锁打开了吗？来，一块使劲，准备好啊”，几个小伙子相互询问着，吆喝着，“走、推一把、注意手啊”，将午门后面的几把锁打开后，3、4个小伙子一起用力将午门中的一扇推开，然后用三角形的门墩固定好，防止大门来回摆动。

为防止大门移动，得用一个楔子把它顶住

当天风不大，开门过程中所遇到的阻力较小，但厚重的故宫大门还是需要几个小伙子齐心协力才能推开。先是开中间的大门，随后开两侧的小门。

早上7：30，队员们一起开启午门，大门非常厚重，经常得三四个人一起才推得动

王兴告诉法制晚报·看法新闻记者，开故宫大门有很多“讲究”，或者说“技术要求”。“当初师傅教给我的时候说，锁好门之后一定要多拽几下锁，确保门真正锁上了”，作为世界级文化遗产，故宫中有大量文物，防盗是第一位的。

开故宫大门最基本的动作是“推门”，就是手掌需要平放在大门的正面推，千万不能扶着门边，“这么大、这么重的门一旦弹回来，只要碾到手就是重伤”，在故宫开大门38年的老师傅李全和边说边把手扶在故宫大门上演示。

一个在里面开锁，两到三个人在外面往里边推

遇到大风天仅仅靠几个人自身的力量是打不开故宫大门的，必须借助“顶门杠”开门。顶门杠就是一个长约3米、成年男子手臂粗的木质棍子，故宫大门后有很多横杠，“用顶门杠抵在横杠下面，一点一点把大门打开”，老师傅李全和说。

在故宫工作 有规矩有传承

每天最迟7：45就必须将故宫午门打开了，这是多年来的规矩。在故宫中工作，从老一辈传承下来很多规矩。

在神武门值守的老师傅已为故宫服务了38年，他从事这个职业是因父辈的传承

“比方说一定要尊重师傅，一个年轻人来故宫，最先学的不是技术，而是做人”。在故宫里时常能听到“你好，师傅！”这样的问候。见面问候，在故宫里要懂得尊重人，不仅同事之间如此，师徒之间更是。“新来的小徒弟都对老师傅很尊敬，老师傅会把他们的活一点点交给这些小孩”，老师傅“才队”说。

除了开故宫午门、神武门、西华门、东华门这样的大门，故宫开门人还负责故宫警卫工作。实际上，这些开门人就是故宫警卫队的员工。因此，守护故宫安全的警卫工作同样是他们的日常重要任务。

开完午门的大门，接着要把午门与端门之间相隔的栅栏也开锁

虽然现在故宫博物院内安装了大量先进的监控设备，但仍需要警卫队队员们掌握老师傅们传承下来的功夫。老师傅李全和告诉法制晚报·看法新闻记者，警卫工作考验的是工作人员的“眼功”、“耳功”、“鼻功”、“手功”。所谓“眼功”就是眼睛一定要尖一旦看出哪里不对劲，要立刻警觉，“在以前还没有禁放烟花爆竹的时候，到了除夕晚上我们都要值班巡逻，看到有烟花爆竹腾空，下落，就要盯住落下的位置，一旦掉进故宫里就要及时处理，这个就是考验眼功了”。至于“鼻功”，就是一旦闻到烟味，要及时报警，防止发生火情。“这些文物、古建筑最怕的就是火”。“耳功”这项技能要用到每天夜晚，“晚上故宫里没有一点光亮，巡逻靠什么？就是用耳朵听”。

警卫处的成员在各就各位前先集合，由队长王兴传达今天的工作的注意事项

老师傅说的这些“规矩”或者说“技能”，王兴用了两年的时间逐渐掌握，要想细致做好并不容易。王兴21岁从安全保卫专业毕业后来到故宫工作，一干就是7年。王兴说师傅教给他“不能懒”、“要多说多做”。

检票一整天 有辛苦有成就

不止王兴一人，王兴的同事，警卫队队员卫秀贞也有这样的回忆，卫秀贞告诉记者工作这几年自己从一个不敢说话的腼腆姑娘，变成了热爱并善于沟通、帮助游客的人。

早上开完午门，警卫队队员们陆续到位于午门附近的值班室更换工服。早上8时许，他们要到午门与端门之间的广场上组织游客排队。2月14日，临近大年三十，观众并不多，“早晨排队的观众大概有七八百人”，为了能在进入检票口时提高效率，警卫队每天会根据观众数量组织安排入场队形、提醒观众拿好需要准备的证件。

检票是警卫队的主要任务之一，在故宫游客每年都创新高的情况下，她们的工作量非常大 从去年开始，故宫升级改造了检票系统，这让警卫队队员们的工作便利了许多，不再需要一张张手撕门票、清点核对人数了。

以前警卫队队员们需要在午门门口入场处手动检票，“检票口没有机器检票的时候，都是我们用手检票的，这个非常考验人。首先要敢说话，我记得2012年10月2日那天，一天的客流量就有18.2万人，当时游客往里挤，我就得边检票边拦人，还得边算票和人对不对应，很难”，王兴说。除此之外，警卫队队员们还练就了“火眼金睛”，有拿着假残疾证混入队伍中的，通常能被一眼识破。

早上8：30，游客准时通过检票口进入故宫博物院。在检票过程中，由于部分游客还不熟悉电子售票的相关规定，时常出现购票方面的问题，检票口姑娘们总能耐心给观众讲解，帮助观众顺利进入故宫博物院参观。约一个小时后，第一批检票人员休息，轮换到下一批检票人员。警卫队相关负责人介绍，检票口基本每天都是1个小时轮换一次，一直到下午停止入院，警卫队的姑娘、小伙们才得以放松一下。

8：30，队员带领着观众列队进入检票口

故宫博物院每天的淡季清场时间是下午16：30开始，之后警卫队工作人员开始兵分两路由午门到神武门检查、关闭午门，以确保没有观众逗留。这项工作通常需要一个小时，晚上五六点才算基本完成一天的工作。

队员年二十九的晚上在外围宫殿巡查

根据故宫博物院官方统计，2017年故宫博物院接待观众数量超过了一千五百万人次，而这样庞大的观众群首先接触到的就是警卫队的这些“开门人”，“可以说我们就是故宫的门面”。几名90后警卫队队员、开门人说，“来故宫这几年成长得很快，每完成一项工作都很有成就感”。

这些80、90后们，和老师傅一起，组建的几十人队伍，每天开大门、检票、解答疑问、服务观众、关门，他们说自己很享受这样的奉献、享受这份工作带给他们的一切。

责任编辑：霍宇昂