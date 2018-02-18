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老师傅每天推开故宫午门 不光有技巧还有这些讲究

老师傅每天推开故宫午门 不光有技巧还有这些讲究
2018年02月17日 22:54 新浪综合
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　　原标题：新春走基层 | 每天推开故宫午门 不光有技巧还有讲究

　　来源：法制晚报

　　“每天早上，听到故宫大门打开的声音，有一种仪式、神圣感”。在故宫工作多年的老师傅“才队”是一名老北京，今年55岁。每天清晨他从故宫博物院北侧的神武门出发，经过东筒子、箭亭广场、东马道，走到午门，和7、8个同事一起推开午门。

　　每天开午门 有诀窍有讲究

　　这是“才队”数年前每天早上的工作安排，如今已经有一批80、90后接了“才队”的班，负责每天早晨开启故宫大门。

　　改变的是开门人，不变的是从事这份工作的热情和初心。王兴就是新生代开门人中的一员。

　　早上7：00在“御膳房”吃过早饭后，90后小伙子王兴和同事来到位于故宫神武门东侧的钥匙房。钥匙房不大的长方形柜台上堆满了钥匙袋，帆布的、米白色，上面标注了名字，“西华门、东华门、午门、慈宁宫、永寿宫……”。每天早上，故宫里各个部门的工作人员到钥匙房领取钥匙，傍晚关闭、锁门，然后将所有钥匙交回。

警卫处的队员们上岗前先领用各种大门钥匙，钥匙用布包装着，写上地点编号警卫处的队员们上岗前先领用各种大门钥匙，钥匙用布包装着，写上地点编号

　　“下面锁打开了吗？来，一块使劲，准备好啊”，几个小伙子相互询问着，吆喝着，“走、推一把、注意手啊”，将午门后面的几把锁打开后，3、4个小伙子一起用力将午门中的一扇推开，然后用三角形的门墩固定好，防止大门来回摆动。

为防止大门移动，得用一个楔子把它顶住为防止大门移动，得用一个楔子把它顶住

　　当天风不大，开门过程中所遇到的阻力较小，但厚重的故宫大门还是需要几个小伙子齐心协力才能推开。先是开中间的大门，随后开两侧的小门。

早上7：30，队员们一起开启午门，大门非常厚重，经常得三四个人一起才推得动早上7：30，队员们一起开启午门，大门非常厚重，经常得三四个人一起才推得动

　　王兴告诉法制晚报·看法新闻记者，开故宫大门有很多“讲究”，或者说“技术要求”。“当初师傅教给我的时候说，锁好门之后一定要多拽几下锁，确保门真正锁上了”，作为世界级文化遗产，故宫中有大量文物，防盗是第一位的。

　　开故宫大门最基本的动作是“推门”，就是手掌需要平放在大门的正面推，千万不能扶着门边，“这么大、这么重的门一旦弹回来，只要碾到手就是重伤”，在故宫开大门38年的老师傅李全和边说边把手扶在故宫大门上演示。

一个在里面开锁，两到三个人在外面往里边推一个在里面开锁，两到三个人在外面往里边推

　　遇到大风天仅仅靠几个人自身的力量是打不开故宫大门的，必须借助“顶门杠”开门。顶门杠就是一个长约3米、成年男子手臂粗的木质棍子，故宫大门后有很多横杠，“用顶门杠抵在横杠下面，一点一点把大门打开”，老师傅李全和说。

　　在故宫工作 有规矩有传承

　　每天最迟7：45就必须将故宫午门打开了，这是多年来的规矩。在故宫中工作，从老一辈传承下来很多规矩。

在神武门值守的老师傅已为故宫服务了38年，他从事这个职业是因父辈的传承在神武门值守的老师傅已为故宫服务了38年，他从事这个职业是因父辈的传承

　　“比方说一定要尊重师傅，一个年轻人来故宫，最先学的不是技术，而是做人”。在故宫里时常能听到“你好，师傅！”这样的问候。见面问候，在故宫里要懂得尊重人，不仅同事之间如此，师徒之间更是。“新来的小徒弟都对老师傅很尊敬，老师傅会把他们的活一点点交给这些小孩”，老师傅“才队”说。

　　除了开故宫午门、神武门、西华门、东华门这样的大门，故宫开门人还负责故宫警卫工作。实际上，这些开门人就是故宫警卫队的员工。因此，守护故宫安全的警卫工作同样是他们的日常重要任务。

开完午门的大门，接着要把午门与端门之间相隔的栅栏也开锁开完午门的大门，接着要把午门与端门之间相隔的栅栏也开锁

　　虽然现在故宫博物院内安装了大量先进的监控设备，但仍需要警卫队队员们掌握老师傅们传承下来的功夫。老师傅李全和告诉法制晚报·看法新闻记者，警卫工作考验的是工作人员的“眼功”、“耳功”、“鼻功”、“手功”。所谓“眼功”就是眼睛一定要尖一旦看出哪里不对劲，要立刻警觉，“在以前还没有禁放烟花爆竹的时候，到了除夕晚上我们都要值班巡逻，看到有烟花爆竹腾空，下落，就要盯住落下的位置，一旦掉进故宫里就要及时处理，这个就是考验眼功了”。至于“鼻功”，就是一旦闻到烟味，要及时报警，防止发生火情。“这些文物、古建筑最怕的就是火”。“耳功”这项技能要用到每天夜晚，“晚上故宫里没有一点光亮，巡逻靠什么？就是用耳朵听”。

警卫处的成员在各就各位前先集合，由队长王兴传达今天的工作的注意事项警卫处的成员在各就各位前先集合，由队长王兴传达今天的工作的注意事项

　　老师傅说的这些“规矩”或者说“技能”，王兴用了两年的时间逐渐掌握，要想细致做好并不容易。王兴21岁从安全保卫专业毕业后来到故宫工作，一干就是7年。王兴说师傅教给他“不能懒”、“要多说多做”。

　　检票一整天 有辛苦有成就

　　不止王兴一人，王兴的同事，警卫队队员卫秀贞也有这样的回忆，卫秀贞告诉记者工作这几年自己从一个不敢说话的腼腆姑娘，变成了热爱并善于沟通、帮助游客的人。

　　早上开完午门，警卫队队员们陆续到位于午门附近的值班室更换工服。早上8时许，他们要到午门与端门之间的广场上组织游客排队。2月14日，临近大年三十，观众并不多，“早晨排队的观众大概有七八百人”，为了能在进入检票口时提高效率，警卫队每天会根据观众数量组织安排入场队形、提醒观众拿好需要准备的证件。

检票是警卫队的主要任务之一，在故宫游客每年都创新高的情况下，她们的工作量非常大 从去年开始，故宫升级改造了检票系统，这让警卫队队员们的工作便利了许多，不再需要一张张手撕门票、清点核对人数了。　　检票是警卫队的主要任务之一，在故宫游客每年都创新高的情况下，她们的工作量非常大 从去年开始，故宫升级改造了检票系统，这让警卫队队员们的工作便利了许多，不再需要一张张手撕门票、清点核对人数了。

　　以前警卫队队员们需要在午门门口入场处手动检票，“检票口没有机器检票的时候，都是我们用手检票的，这个非常考验人。首先要敢说话，我记得2012年10月2日那天，一天的客流量就有18.2万人，当时游客往里挤，我就得边检票边拦人，还得边算票和人对不对应，很难”，王兴说。除此之外，警卫队队员们还练就了“火眼金睛”，有拿着假残疾证混入队伍中的，通常能被一眼识破。

　　早上8：30，游客准时通过检票口进入故宫博物院。在检票过程中，由于部分游客还不熟悉电子售票的相关规定，时常出现购票方面的问题，检票口姑娘们总能耐心给观众讲解，帮助观众顺利进入故宫博物院参观。约一个小时后，第一批检票人员休息，轮换到下一批检票人员。警卫队相关负责人介绍，检票口基本每天都是1个小时轮换一次，一直到下午停止入院，警卫队的姑娘、小伙们才得以放松一下。

8：30，队员带领着观众列队进入检票口8：30，队员带领着观众列队进入检票口

　　故宫博物院每天的淡季清场时间是下午16：30开始，之后警卫队工作人员开始兵分两路由午门到神武门检查、关闭午门，以确保没有观众逗留。这项工作通常需要一个小时，晚上五六点才算基本完成一天的工作。

队员年二十九的晚上在外围宫殿巡查队员年二十九的晚上在外围宫殿巡查

　　根据故宫博物院官方统计，2017年故宫博物院接待观众数量超过了一千五百万人次，而这样庞大的观众群首先接触到的就是警卫队的这些“开门人”，“可以说我们就是故宫的门面”。几名90后警卫队队员、开门人说，“来故宫这几年成长得很快，每完成一项工作都很有成就感”。

　　这些80、90后们，和老师傅一起，组建的几十人队伍，每天开大门、检票、解答疑问、服务观众、关门，他们说自己很享受这样的奉献、享受这份工作带给他们的一切。

责任编辑：霍宇昂

故宫午门警卫队
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