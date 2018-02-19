北京市监狱局时隔六年重启离监探亲 可着便服回家

原标题：北京离监探亲罪犯按时返回 回家陪父母愿望实现

来源：法制晚报

为了用亲情力量促进服刑人员改造，体现宽严相济形势政策，北京市监狱局时隔六年重启“离监探亲”，让一些改造表现良好、余刑三年以下、宽管级处遇、危险程度较低的服刑人员回家看看。

2月14日上午，这些服刑人员分别从北京多所监狱离监回家过年，开始度过一段为期四天的探亲假期，假期自2018年2月14日（腊月廿九）至2月17日（正月初二）。

北京市监狱局此次离监探亲系时隔六年重启，此次离监探亲的罪犯没有民警押送，不用着囚服，可着便服自行离监，探亲期满自行回监。

2月18日上午，法制晚报•看法新闻记者从北京市监狱局了解到，本次离监探亲活动圆满结束，所有离监罪犯均按时返回，继续服刑。

北京市教育矫治局批准部分服刑人员回家探亲，小林（化名）和家人一起贴福字

五年没回家满足赔父母的愿望

张某就是这次被允许离监探亲的一名罪犯，时隔五年回到自己的家里，见到了自己的父母，他百感交集。

“上一次和家人一起过春节，已经是五年多以前的事了。这次团圆，我盼了5年，念了5年，也心痛了5年”。张某称，这次回家，父亲的阿尔茨海默症已经使他记不起我是谁了，我花了好长时间，一次又一次地提醒才让他认出了我这个儿子；母亲的头发更白了，步履也变得蹒跚”。

于是，回到家里的张某，开始一个一个实现他考虑了几天的愿望清单：给老母亲揉揉肩膀，尽一份孝心，和老父亲说说话，唤回曾经的记忆……

张某的变化，所有人都看在眼里。

张某的家属称：能够感受到5年的时间对于他来说是一种历练。这次回到家里，他一直在主动做家务，为父母、为家庭尽心尽力。这在之前是从没有过的事情。

“这5年，将近1800天，我错过了太多，有太多的想念和愧疚。看到老婆、孩子的变化，看到日渐衰老的爸妈，我要尽可能地去弥补，也希望能早点回归社会，为家里人多做点事情。”张某在除夕夜许下心愿。

“出门只带手机我进去以前不这样”

过完春节，小林（化名）就25岁了，他是北京市沐林教育矫治所的一名在押人员，因贩卖濒临野生动物豹纹龟被判刑两年。年三十这天，北京市教育矫治局批准部分服刑人员、强制隔离戒毒人员回家探亲，小林就是其中一员。昨天上午10点，他3天假满，返回沐林教育矫治所继续服刑。

在家这几天，小林说，朋友亲戚都很照顾家里，除夕夜，“我和家人聊天到凌晨”。服刑了1年多，在被问到归家最大的感受时，小林说“社会变化挺大，带一个手机就敢出门，我进去以前不是这样”。

法制晚报·看发新闻：过年回家感觉如何？

小林：刚回来有点懵，因为好长时间没回来了，感觉变化挺大，我也挺激动，一直和家里人聊天。

法制晚报·看发新闻：我听你妈妈夸你特别懂事，帮她做家务，具体做什么？

小林：帮的归置归置家里。我妈腿不好，我从小干家务活成习惯了。

法制晚报·看发新闻：所里的生活和家里生活感觉差异在哪？

小林：心情不一样。环境改变了人的心情，我现在见到亲人了，和家里人聊天，觉得心情更好了。

法制晚报·看发新闻：除夕晚上怎么过的？

小林：除夕晚上，叔叔、大伯他们都在，和他们聊天到了凌晨12点，然后和我妈聊到快3点。大家都问我过的好不好，跟我说最近家里发生的事情，我不在，朋友亲戚都很照顾我家里。

法制晚报·看发新闻：服刑后的生活，你准备好了吗？

小林：两年说长不长，说短也不短，我得适应一两个月。现在带一个手机就敢出门，我进去以前不是这样，社会变化太快了。

法制晚报·看发新闻：还有多长时间出来？

小林：一个多月，4月4号出来。

25地开启“离监探亲”假期4至6天不等

2月7日，司法部微信公众号发布了四川监狱“春暖归途”服刑人员离监探亲启动仪式举行的消息，此后，包括北京、陕西、上海、江苏等共计25个省（区、市）的监狱相继开展了该活动。

记者梳理发现，2月14日，北京市监狱局时隔六年重启“离监探亲”，让一些改造表现良好、余刑三年以下、宽管级处遇、危险程度较低的服刑人员“回家看看”。

据了解，原则上，此次离监探亲的服刑人员享有4天的“探亲假”，自2月14日（除夕）上午9时正式离监，正月初二下午4时前返监。

上海监狱也开展部分服刑人员离监探亲工作。离监探亲时间为2月15日至2月19日，4家监狱共10名上海籍服刑人员能与家人过个团圆年了。

四川全省近260位服刑人员“回家过年”，这是全国同期规模最大的一次离监探亲活动。

记者注意到，陕西全省20所监狱近百名服刑在押人员“探亲假期”最长，他们有6天的时间可以陪伴家人。

元旦就曾组织离监探亲“带电子手环”不得离开县级区域

记者梳理发现，春节期间监狱罪犯获准离监回家与亲人团聚规则各不相同，有的需要佩戴电子手环、脚环等。

比如，北京市监狱局获准离监探亲的服刑人员经过了层层审核。改造表现良好、余刑三年以下、宽管级处遇、危险程度较低是离监探亲的四项硬性标准。

今年1月初，北京市监狱局就启动了服刑人员春节离监探亲工作，经过逐级摸排、个人申报、社会外调、五级审核、公开公示等程序和环节，才最终确定离监探亲的名单。纪检监察部门全程介入、全程监督，防止徇私舞弊的发生。

虽然这些服刑人员在狱中改造表现不错，但他们毕竟还是“戴罪之身”。为确保离监探亲万无一失，监狱还实行了多项保障措施。包括进行专业评估评测、开展离监纪律教育，让服刑人员亲笔书面保证，由具保人签订具保书。回家后每日两次报告情况，加戴电子手环，并函告属地公安机关、司法所、街道办依法临时监管等。

上海市监狱离监人员将统一配备电子手环，并需每日向监狱方汇报行程。

四川省探亲的服刑人员在离开监狱后要受到公安机关、司法所、社区的管理、教育，“每天需要汇报行程”。此外，他们还要考察申请者是否家庭稳定、是否有正常住所、邻里关系是否和睦，平常是否有家人会见。探亲事由严格按照陪配偶、陪父母、陪子女筛选，不能随意，而离监的时间通常为3到5天。并有联合公安部门、地方社区政府等部门一系列安全防范措施。

根据规定，职务类、金融类、涉黑类、涉恐类、毒品类犯罪等及流窜犯、诈骗犯不安排此次辽宁省离监探亲范围。监狱方面与离监人员及其家属签订了《离监（所）探亲承诺书》，承诺书内容包括保证遵守国家法律法规和探亲纪律，离监（所）当日需向当地公安和司法行政机关报到接受监督，监狱（戒毒所）将采取电话抽查、指派民警跟踪回访等方式，确保离监服刑人员不离开探亲地所在的县级行政区域，准假期满按时归监（所）。

此外，记者发现，除了春节期间监狱罪犯获准离监回家与亲人团聚外，2018年元旦起，全国有25个省（区、市）的监狱开展离监探亲活动。目前，四川、北京、陕西、上海、江苏等已启动离监探亲活动。

比如，2017年12月31日18时，随着最后一名离监探亲的服刑人员王某返回马鞍山监狱报到，安徽省3所监狱8名服刑人员全部如期“归队”，标志着安徽监狱首批离监探亲试点工作取得圆满成功。为贯彻司法部提出的“治本安全观”，激发服刑人员真诚悔罪、积极改造的内生动力。

2018年元旦前夕，安徽省监狱管理局在3家示范试点监狱中，开展服刑人员离监探亲工作，对申请离监探亲的服刑人员进行严格的资格审查、社会调查，选出符合离监探亲条件的人员，统一组织佩戴电子脚环，在亲人的担保和陪同下，踏上回家探亲之路。

对此，安徽省监狱管理局相关部门负责人说，在严格条件资质的基础上，他们还严把亲属担保和动态管控两道关。据介绍，服刑人员离监探亲对象仅限于直系亲属，并且直系亲属必须作为担保人，与监狱签订担保责任书，离监探亲服刑人员也需签订承诺书。“服刑人员承诺书和家属担保书上都写得很清楚，服刑人员回家后不得饮酒，不得驾驶车辆，不得出入娱乐场所。女性服刑人员不得发生意外怀孕，若存在骗取保外就医的情况，会将保外就医时间从服刑期限中扣除，从而降低狱外可能发生的风险隐患。”

责任编辑：霍宇昂