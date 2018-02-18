（原标题：中国军人爱种菜？这里的官兵在荒漠里种出了大西瓜）

来源：央广军事

[中国军人爱种菜？吉布提官兵种出了大西瓜]吉布提荒漠遍地都是火山岩和沙漠焦土，全年干旱几乎无雨，农业专家结论：这里无法种植。中国海军官兵来了以后，手搬岩礁、掬土捧沙，反复试种，屡死屡种，愣是把荒漠变成大绿洲。大家都来看看吉布提基地官兵们种出了啥？

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