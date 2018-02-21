迎返京:7号线4号线运营到半夜 高速有8个路段易堵

原标题：迎返京！7号线、4号线运营到半夜，高速有8个易堵路段

今天是春节假期最后一天，此外，为应对春节假期最后一日（2月21日）的客流压力，北京地铁7号线（北京西站开往焦化厂方向）的运营时间将延长45分钟，北京西站末班车由23：15延长至24：00。地铁四号线（由南向北）北京南站的末班车时间由23时15分延长至23时45分。

北京市交管局预测，今天返京车流量将猛增，京藏高速、京津塘高速、京港澳高速等将出现短时车多缓行情况。明天是节后首个工作日，当天（周四）机动车限行尾号3和8，预计市内车流量有所上升，早晚高峰交通压力将回升，东、西、北部城区环路和主要联络线可能出现短时车流集中的情况。

地铁

北京西站末班车延长至24点

从前几日开始，北京各大火车站的出站口就已经开启了“人山人海”模式，为了做好春运返程期间抵京旅客的疏散工作及客运接驳，北京地铁、北京公交集团采取了多种便民措施。

为应对春节假期最后一日（2月21日）的客流压力，北京地铁决定将地铁7号线（北京西站开往焦化厂方向）的运营时间延长45分钟，北京西站末班车由23：15延长至24：00。

同样，从大年初四至大年初六，京港地铁4号线北京南站开往安河桥北站的上行（由南向北）列车末班车发车时间延长30分钟，北京南站的末班车时间由23时15分延长至23时45分。

此外，2月25日大年初十，京港地铁将延长4号线北京南站发出、开往安河桥北方向的列车运营时间30分钟，缓解北京南站等重点车站的客流压力。

春运返程期间，北京地铁每日共加开临客9列。其中，2号线每日加开临客4列，7号线每日加开临客1列，9号线每日加开临客4列。此外，北京站地铁站和北京西站地铁站每天提前20分钟开启车站大门，减少凌晨返程乘客的站外等候时间。

具体时间为：

2号线北京站外环方向首班车时间为早5：04，内环方向首班车时间为早5：00；

7号线北京西站开往焦化厂方向首班车时间为早5：30；

9号线北京西站开往国家图书馆方向首班车时间为早5：19，开往郭公庄方向首班车时间为早5：49。

公交

开行5条返京公交专线

在2月20日-2月24日（正月初五-正月初九）的返京高峰期内，北京公交集团将开行5条春运返京专线。

北京南站开行2条高铁专线：

分别途经东直门、地坛、大屯、北苑、天通苑地区和大郊亭、双桥、通州杨庄、北苑、武夷花园地区，每天由8点运营至24：00。此外，还将根据晚间临客到达情况持续运营至次日2：00。线路单一票价20元，持市政交通一卡通刷卡优惠票价15元，各类免票证件乘车无效。

北京南站开行2条夜间高铁快巴：

分别开往方庄、双井、国贸、团结湖、三元桥方向和牛街、广安门、莲花池（北京西站）、六里桥、公主坟方向。线路单一票价10元，持各类免票证件乘车无效。

北京西站开行1条“学生返校”春运专线：

该线路通达学院路、中关村，方便学生群体节后返校。由北京西站北广场公交枢纽发出，途经西三环、白石桥路、学院南路、学院路、五道口等高校密集地区。运行时间为，2月20日至3月2日（正月初五-正月十五）的23：30至次日2：30。单一票价10元，使用市政交通一卡通和定制公交APP预订电子车票可享受优惠票价7元，各类免票证件乘车无效。

“蓝丝带”车队

免费护送老弱残孕旅客

春运返程阶段，西站地区管委会还将组织“蓝丝带”爱心车队，在客运高峰日公共交通停运后，免费送老弱残孕旅客回家。

具体活动时间为：春节假期及元宵节（正月十五3月2日、正月十六3月3日）客流高峰期23：00开始到次日凌晨。每日车队将保证40辆车的备勤，在出站口使用“爱心电瓶车”接驳旅客到达停车场，免费送旅客回家。

今年，西站地区也将网约车纳入到了春运返程阶段的服务保障队伍中，首汽约车春运期间将进驻西站地区提供运力服务，重点提供夜间运力保障服务。据了解，乘客无需下载“首汽约车” APP，直接前往西站北广场的P1停车场即可乘坐。也可下载“首汽约车”APP，确认网上接单后，再前往乘坐。

除了公共交通服务信息外，知道君还为你准备了高速公路拥堵的预测。

高速

重点高速路傍晚时最易拥堵

据北京市交通委介绍，昨日北京高速公路运行压力继续呈加大趋势，京藏高速压力最为集中，下午至傍晚时段进京方向压力明显加大。

而今天上午10点开始，京港澳高速、京藏高速、京承高速已开始出现拥堵情况，此外，春节假期高速路免费将于今日24时结束，重点高速路在傍晚时最易出现拥堵，大家可以提前查询路况信息，并选择绕行路线。

进京易堵路段。

高速公路易拥堵路段

●G4京港澳高速北京市边界至房山梨园桥路段

●G45大广高速榆垡桥至天通苑桥路段

●G6京藏高速北京市边界至康庄桥路段

●S15京津高速北京市边界至永乐店一桥路段

●G6京藏高速清河收费站至科学院南里西街路段

●G1京哈高速北京市边界至西集一桥路段

●G5京昆高速房易路桥至顾郑路东桥路段

●G45大广高速白马桥至酸枣岭桥路段

首个工作日

早晚高峰交通压力将逐步回升

从明天（2月22日）开始就将恢复正常上班，交管部门预测早晚高峰交通压力也将逐步回升，东、西、北部城区环路、联络线将出现车流集中的情况。预计早高峰东三环南路、西直门北大街、菜户营南路、西三环中路、肖家河桥区等交通压力较大，2月26日的周一交通压力将较为突出。

早高峰拥堵预测。

晚高峰期间，预计东三环北路、北三环中路、远通桥、东四环中路、东四环北路等路段容易出现车行缓慢的情况，周五晚高峰交通压力将高于其他工作日。

晚高峰拥堵预测。

责任编辑：张玉