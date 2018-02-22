海南应对游客和车辆滞留 多部门全力疏导做好保障

原标题：海南上下一心沉着应对游客和车辆滞留，全力疏导做好服务保障——暖流，涌动琼州海峡

2018年2月21日，海南海口，众多准备出岛的旅客在秀英港等待上船。 东方IC 图

雾锁海峡，10年不遇。

春节黄金周步入尾声的这3天，海南海口市突遇出岛旅客和车辆滞留的“大考”。

海南上下一心，沉着应对，各相关职能部门全力以赴进行疏导，做好服务保障，真心实意换取过海旅客的理解支持。在浓雾重锁的各大港口，海南人民的温情暖意，异常夺目。

保障数万名滞留旅客回乡返程，是责任，是考验，更是践行以人民为中心的发展思想，认真落实十九大精神的海南答卷。

省委省政府高度重视——



全力保障旅客返程

出警4800人次、志愿服务人员1200人次、环卫人员1500人次、民政救援义工200人次、增设移动公厕126座、累计运送油料1160升、救援车辆出动52台次……

这是比工作日更加繁忙的春节黄金周假日，自2月18日以来的3天时间里，海南快速调度，为滞留旅客提供支援的统计单清晰呈现。“让滞留旅客尽快踏上返乡路”成为全省上下的一致共识。

气候原因造成的大雾，使海南出港交通遭遇了一次惊心之考：2月18日开始，琼州海峡因雾多次停航，数万名旅客出港之路受阻。省委、省政府对此高度重视，省委书记刘赐贵、省长沈晓明作出批示，要求省市相关部门切实做好交通疏导和服务保障工作，最大限度减少对市民游客出行影响。今晚，刘赐贵和沈晓明还来到海口港指挥调度中心，看望慰问一直坚守岗位的工作人员，现场了解因大雾滞留在海口港的车辆的情况。他们还走上街头，看望慰问旅客和一直在路上执勤的交警、环卫工人以及志愿者。

连日来，省委常委、常务副省长毛超峰，副省长范华平等省领导也多次率队到港口现场协调指导工作。一切只为一个目标：让旅客过海回乡。

多年来，每逢春节假日琼州海峡都会出现客流高峰，而今年迟迟不散的浓雾，给港口带来了前所未有的压力。怎么办？缓解的办法就是在保障安全前提下尽可能地不停航。为此，海南千方百计组织协调各方，通过船舶放空、增加艘次等措施调配运力，尽全力提高新海港、秀英港和南港等三大港口船舶装卸载作业效率，“船靠就装，装满就走”，加快滞留车辆疏运速度。一场与时间赛跑的大疏导就此展开。

各职能部门通力配合——



彻夜不眠疏导旅客

“往左，好，停！”21日上午10时，秀英港区工作人员指挥车辆装船，一辆接一辆，有序驶入船舱，装载完毕，汽笛声起，舱门立即关闭，快速出港。连日来，紧张的装卸场面基本没有中断过。

面对旅客滞留，压力最大的是海口市。怎样才能在最短时间内建立一套强而有力的应急处置和服务协调体系？多年来，在旅游旺季交通疏导中形成的迅速集结、有效管理和精准指挥意识，使海口在解决问题时沉稳高效。

海口市迅速成立港区现场指挥部，指挥部由省海峡办、市交通港航局、市委宣传部、市交警支队等13家单位组成。各港区均由海口市领导担任指挥长，交通局负责人作为总联络人。

大疏导“战役”需要精准指挥，通力配合。有了明确的高层级的一线指挥部，海口市与广东省海峡办在极短时间内就开启了联合办公，共同协调两省船运企业。人员、车辆、物资……这样的复杂调配，如果不依靠通力配合，根本无法完成！21日上午，“海巡11103”号为海口港驶出的“双泰28”客滚船护航，船上，多位海事执法工作人员的眼睛布满血丝，已经连续三天三夜了，海事护航没有间断；港航控股、海南铁路海口机辆轮渡段的众多工人，24小时装卸作业，汗水打湿了衣服，干了，再被打湿。

大疏导“战场”需要信息发布的全程及时、快速、通畅。海口的政府信息发布和舆论宣传在群众引导工作中发挥了重要作用。“我们从文昌过来，一路听到广播信息，心里有了底。”重庆游客陈华建路上收听实时信息播送，高速路口看到多个告示牌，心中踏实了许多。引导错峰出行，海口建立半小时信息报送发布机制，并对通航情况进行预测，与万宁、文昌、澄迈、定安等6市县沟通同步发布海口港实时通行路况。

大疏导“后方”需要人力的坚守、服务与保障。公安、城管、交警，甚至环卫工人，连日来彻夜参与支援，毫不松懈。21日凌晨1时许，在天翔路与滨海大道路口，海口交警支队秀英大队的交警依然在路口引导车辆缓慢前行，夜色中，那一身黄色的警示服，是暖暖的光，让人感觉踏实。统计显示，截至2月21日12时，海口3天出动交通执法队员、运管队员及机关人员6000人次。

社会力量广泛支持——



架起最温情的“回乡桥”

“这是我看到过的最温暖的堵车。”一位过海旅客在微信朋友圈里这样说道。

连日来，海口社会各界爱心涌动，无私为过海滞留旅客提供帮助的温情，汇聚成暖流，结成海南与岛内外游客情谊的纽带。

几天来，面对滞留旅客增加，海口市在秀英港新海港南港三大港、各大景区、重要部位、重点路段快速设立了志愿服务点。机关志愿者、青年志愿者和社会志愿者纷纷走上街头，24小时轮流值守，为过往旅客提供帮助。

“小杨发来信息，说他已上船，身体无大碍了！”20日凌晨，在派发完水和干粮后，一直忙碌着的秀英区机关干部志愿者吴爱凌趁着休息时间回复信息。吴爱凌口中的小杨是来自武汉的游客，前日中午，车辆过海等候移动较慢，他下车活动时却和同伴走散了，天气闷热加之体力不支晕倒，被交警送到了志愿服务点。吴爱凌带着几名志愿者顶着午后炎炎烈日分组挨个车询问，4个多小时后，大巴车找到了。

“虽然彼此不相识，但志愿者一直陪伴，还送来饼干、热开水，太温暖了。”贵州游客王朝燕不断刷着朋友圈，述说着旅途中的温暖事，尽管车辆因雾滞留成了全国网友较为关注的事件，但许许多多旅客坦言，堵车并不堵心，海口这座城市，有温情。

“饿了吧小朋友，喝点热粥！”21日上午8时，爱心企业壹加壹饺子的600份早餐送至秀英港志愿服务点，不到半小时发放一空。红燕堂、华彩华邑、香格里拉、金色阳光等海口热心酒店、餐馆纷纷将早餐送至滞留旅客的手中，21日上午，5700多份热乎乎的早餐，暖胃，也更加暖心。

大雾终将散去，在通往过海港区的街道上，每一声招呼、每一个微笑，让即将远行海峡的人们，不禁回望……

爱，已留在心间。

来源：海南日报

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责任编辑：霍宇昂